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Dünya Ses Günü nedir? Dünya Ses Günü için mesajlar

16.04.2021 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her şey unutulur ama sesiniz asla. Sesin hayatımızdaki önemini ve yerini vurgulamak için Dünya Ses Günü 2002 yılından beri kutlanmaktadır. 16 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Ses Günü etkinliklerini Türkiye’de her sene Prof. Dr. Kürşat Yelken koordine ediyor. Sadece günlük hayatımızda değil, sesimiz bazı kişilerin mesleği haline gelen ve bize güzel anlar yaşatan müziğin de en temel aracıdır. Sesimiz, kendimizi ifade etmemizi, duygularımızı anlatmamızı sağlayan en büyük yardımcımızdır.

Dünya Ses Günü nedir? Dünya Ses Günü için mesajlar

Dünya Ses Günü, 2002 yılından beri her sene 16 Nisan tarihinde kutlanmaktadır. Sesin hayatımızdaki yeri ve öneminin yanında, ses hastalıklarına dikkat çekilen bugün de, birçok etkinlik, seminer ve konferanslar düzenleniyor. Dünya’nın birçok ülkesinde bu güne özel olarak, konserler, halka açık paneller, bilimsel toplantılar ve konferanslar yapılıyor. Dünya Ses Günü, 16 Nisan’da kutlanan ve tüm dünyanın önem verdiği özel günler arasında yer alıyor.

DÜNYA SES GÜNÜ NEDİR?

Sesimiz en önemli iletişim aracımızdır, sadece günlük hayatımızda ve eğitimde değil, mesleğini sesini kullanarak icra eden kişiler için iş hayatında da çok önemli bir yer kaplamaktadır. Ayrıca kendimizi duygusal olarak ifade edebilmemizi mümkün kılar. Ses, bir müzik enstrümanı olarak sanatın ve kültürün ayrılmaz parçasıdır. Bunların yanında bazı ses hastalıklarının tehlikeli rahatsızlıkların ilk belirtisi olması, halkın ses sağlığı konusunda bilinçlendirilmesini önemli hale getirmektedir.

ses günü

Tüm bu gereksinimlerin ışığında, sesin hayatımızdaki önemini vurgulamak için 2002 yılından bu yana 16 Nisan “Dünya Ses Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu günde, dünyanın bir çok ülkesinde konserler, halka açık paneller, yazılı ve görsel basında programlar, konferanslar ve bilimsel toplantılar gibi aktiviteler yapılmaktadır. Ülkemizde Prof. Dr. Kürşat Yelken tarafından koordine edilen bu aktiviteler ile sesin önemi topluma, sesini kullanan profesyoneller tarafından anlatılacaktır.

dünya ses günü1

16 Nisan “Dünya Ses Günü”nde, dünya çapında her ülkede saat 19.30 da yapılacak olan ve güneşin doğuş yönüyle Yeni Zelanda’dan başlayıp Hawaii’de bitecek olan küresel koro konserler düzenlenmektedir.

dr. kürşat yelken

16 Nisan 2021 Dünya ses günü için düzenlenen etkinlikler Ses Konuşma Yutma Bozuklukları derneğinin YouTube kanalında olacak.

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