Dünya Su Gününde ’’Su Elçileri İşbirliği Anlaşması’’ imzalandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde, ’’Dünya Su Günü’’ dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda bir konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, ’’Bu dönemde özellikle sulama yatırımlarında yeni finans modellerine önem vermeliyiz’’ dedi.

Her yıl 22 Mart’ta tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacıyla ’’Dünya Su günü’’ kutlanıyor. 1995 yılından bu yana her yıl farklı bir tema vurgusuyla kutlanan Dünya Su Gününün bu yılki teması, ’’Kimseyi Geride Bırakma’’ olarak belirlendi. Devlet Su İşlerinde (DSİ) gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, tüm ülkelerdeki insanların sosyo ekonomik kalkınmadan, cinsiyet, yaş, din, dil, ulusal ve sosyal köken gibi unsurlar fark etmeksizin, İnsan haklarından sağlanması hedeflendiğini belirtti. Özkaldı, ’’Günümüzde dünyada aşırı yoksul olan yüzde 20’lik kesim, toplam gelirin sadece yüzde 1’ini alabiliyorlar. Temel hizmetlerden faydalanamıyorlar’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dünyanın en çok sığınmacıya sahip ülkelerinden birisi olduğunu açıklayan Özkaldı, ’’Mevcut ve gelecek ihtiyaçlara cevap verebilmek için, gerek alt yapı projelerini sürdürmekteyiz. Afrika ve Suriye’de toplamda 591 kuyu ile yaklaşık 2,5 milyon kişiye içme suyu sağlandı. Devlet Su İşlerinin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal refahına önemli katkılar sağladığını ve bu misyona uygun olarak kendisine yakışır şekilde hizmet etmeye devam ettiğini açıklayan Özkaldı, ’’Ayakta kalan kurumların temelinde planlama kültürü vardır. Bunu yapamayan kurumlar yok olmuştur. 2011’de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Kuruldu. O günden bugüne çok büyük değişimler yaşandı. 25 havzada ’Havza Koruma Eylem Planı’ hazırlandı. Bu planlarda önerilen tedbirlerin uygulaması ve AB kriterlerine göre havzalarımızdan iyi su durumuna ulaşılması çok önemli. Ülkemize ekonomik, siyasi ve sosyal şartlar hızla değişebilmekte. Değişen bu şartlara uygun olarak mevut planlarımızı zamanla revize etmemiz gerekiyor. Ülke genelinde yaşadığımız sıkıntılar DSİ’yi de etkiledi. Yatırım ödeneklerimizde yüzde 45’e varan bir azalmalar oldu. Dolayısıyla var olan ödeneğimizi optimum şekilde kollamamız gerekiyor. Bu dönemde özellikle sulama yatırımlarında yeni finans modellerine önem vermeliyiz. Zoru başarmak zorundayız. Bunu da bu dönemde yapacağız. Öncelikli hedefimiz 2023 hedefleri’’ ifadelerini kullandı.

Özel sektörü dinleyerek, önündeki engelleri kamunun açacağını kaydeden Özkaldı, yeni dönemde planlama ve proje safhasına daha çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özkaldı, projeler zamanında bitmiyorsa bir sorgulama yapılması gerektiğini vurgulayarak, hedeflerin ve hizmetlerin gerektiği gibi yerine getirilebilmesi için, gerek merkez gerek taşra birliklerinin birlikte çalışmalarının şart olduğunu kaydetti.