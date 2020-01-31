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Dünya Sulak Alanlar Günü yaklaşırken "küresel ısınma" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Dünya Sulak Alanlar Günü yaklaşırken "küresel ısınma" uyarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, ''Dünyada küresel ısınma, iklim değişimi ve etkileri gün geçtikçe daha fazla hissedilmekte ve yaşanmaktadır. Yağış rejimlerinin değişimi, doğal afetler ve salgın hastalıklar, beraberinde yaşanılan olumsuz yaşam koşulları her geçen gün artmaktadır.'' dedi.

Demir, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de suyun öneminin tam olarak anlatılamadığını ve anlaşılamadığını söyledi.

Dünyada küresel ısınma, iklim değişimi ve etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedildiğini ifade eden Demir, şöyle konuştu:

''Yağış rejimlerinin değişimi, doğal afetler ve salgın hastalıklar, beraberinde yaşanılan olumsuz yaşam koşulları her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde son 10 yıllık süreç incelendiğinde iklimsel değişim bölgesel ve ülkesel olarak açıkça görülmektedir. İçinde bulunduğumuz yılda ilk başlarda yaz düzensiz yağışları, kış kuraklığı ve düzensiz yağış dağılımı, özellikle belli bölgelerde kış mevsiminin yeterince yaşanamaması ve kar yağışının önemli ölçüde azalması gelecek ile ilgili tartışılması gereken konuları artırmaktadır.''

Dünyada son 35 yıldır sıcaklıkların ve meteorolojik felaketlerin sıklığının iki kattan daha fazla arttığına dikkat çeken Demir, ülkemizde gördüğümüz hortumlar, seller ve yağış rejimindeki değişiklikler bunların sadece başlangıcı olduğunu söyledi.

Demir, "Sulak alanların sahil şeritlerinde aşırı hava şartlarına karşı tampon bölge oluşturması, taşkınları azaltması, kuraklığı önlemesi, karbonu emmesi ve depolaması iklim değişikliğine karşı gezegenimizi korumaktadır. 2020 yılının 2 Şubat'ını yaşadığımız bu dönemde bir damla suyun bir can olduğu bilincinin ve şuurunun oluşturulabilmesi, iklim değişiminin etkilerini azaltacak sulak alanların korunması ve geleceğe taşınabilmesi bilinciyle herkesin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü geleceğimizi ancak hep beraber kurtarabiliriz.'' ifadelerini kullandı.

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Samsun Sulak Alan Yusuf Demir

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