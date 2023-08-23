Dünya Wagner liderinin uçak kazasını konuşuyor! Putin'in eski röportajındaki ifadeler dikkat çekti

Dünya yine Rusya'yı konuşuyor! Savaş, yaptırımlar ve isyanla gündemden düşmeyen ülkede bu kez yıllarca konuşulacak bir uçak kazası yaşandı. Düşen uçağın yolcu listesinde Wagner lideri Evgeny Prigojin'in de adının olması tartışmalara konu oldu. Rus haber ajansı TASS Prigojin'in de uçakta olduğunu duyurdu.

YARIM SAAT SONRA DÜŞTÜ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Uçak, Şeremetyevo Havaalanı’ndan (Moskova), St. Petersburg’a uçuştaydı. Uçağın içinde 3’ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu” ifadeleri kullanılarak, uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğü aktarıldı.

PUTİN'İN SÖZLERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, uçak kazasının ardından sosyal medyada gündeme oturdu. Putin'in eski zamanlı bir röprotajında kullandığı 'ihanet' sözleri kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Röportajda Putin'e, "Sizin için affetmek mümkün müdür?" sorusu yöneltilmişti. Bu soruya 'Evet' yanıtı veren Putini, "Her şeyi değil ama" diye eklemede bulunmuştu. Moderatörün, "Affedilmeyen şey nedir?" sorusu üzerine ise Putin tek kelime ile, 'İhanet' yanıtını vermişti.

WAGNER'İN İSYANI

Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.

