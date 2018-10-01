Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...
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Muhabiri festivale bacaklarını açmış kadın şeklinde boyanmış bir kapıdan içeri giriyor. 5 metrelik tünel boyunca duvarların plastik göğüslerle kaplı olduğu görülüyor.
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Muhabir, "Bu gizli festivalin yanında diğerleri çocukların çay partisi gibi kalıyor" diyor.
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6 gün sürecek festivalin giriş kapısında katılımcıları tüm 'önyargılarınızı arkanızda bırakın' yazısı karşılıyor.
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İçeride birbirinden çılgın, seks içerikli oyunlar var. Bir tanesi de 'talihsizlik çarkı'
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Bu çarktaki seçeneklerden bazıları 'bize iç çamaşırını ver', kucak dansı yap' ve 'çırıl çıplak koş'...
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Her yerde yarı çıplak dans eden insanları görmek mümkün. İnsanların çılgınca dans ettiği pistin hemen yakınında ise bir çadır var.
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Bu çadıra özel davetiye olmadan girmek imkansız. Ayrıca katılımcılar, 90'ların kült filmi 'Gözü Tamamen kapalı' filmindeki gibi maske takmak zorunda...Bir başka noktada ise öpüşme kabini yer alıyor.
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Bu noktada birbirini tanımayan katılımcılar 'yakınlaşma' fırsatı buluyor.Festival alanının bir başka noktasında ise cep sineması çadırı var.
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Bu çadırda porno film gösterimleri düzenleniyor.Festival alanında en az 2 bin katılımcının çadır kurduğu görülüyor.
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Öte yandan bu çılgın festivalde, seksi dansçılar ateş dansı yaparken, alkol ve uyuşturucu su gibi akıyor.
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