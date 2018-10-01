Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...

1 / 10 Muhabiri festivale bacaklarını açmış kadın şeklinde boyanmış bir kapıdan içeri giriyor. 5 metrelik tünel boyunca duvarların plastik göğüslerle kaplı olduğu görülüyor.

2 / 10 Muhabir, "Bu gizli festivalin yanında diğerleri çocukların çay partisi gibi kalıyor" diyor.

3 / 10 6 gün sürecek festivalin giriş kapısında katılımcıları tüm 'önyargılarınızı arkanızda bırakın' yazısı karşılıyor.

4 / 10 İçeride birbirinden çılgın, seks içerikli oyunlar var. Bir tanesi de 'talihsizlik çarkı'

5 / 10 Bu çarktaki seçeneklerden bazıları 'bize iç çamaşırını ver', kucak dansı yap' ve 'çırıl çıplak koş'...

6 / 10 Her yerde yarı çıplak dans eden insanları görmek mümkün. İnsanların çılgınca dans ettiği pistin hemen yakınında ise bir çadır var.

7 / 10 Bu çadıra özel davetiye olmadan girmek imkansız. Ayrıca katılımcılar, 90'ların kült filmi 'Gözü Tamamen kapalı' filmindeki gibi maske takmak zorunda...Bir başka noktada ise öpüşme kabini yer alıyor.

8 / 10 Bu noktada birbirini tanımayan katılımcılar 'yakınlaşma' fırsatı buluyor.Festival alanının bir başka noktasında ise cep sineması çadırı var.

9 / 10 Bu çadırda porno film gösterimleri düzenleniyor.Festival alanında en az 2 bin katılımcının çadır kurduğu görülüyor.