HABER

Dünyaca ünlü festivalin bilinmeyen yüzü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 14:37 | Son Güncelleme

Her yılın Ekim ayında Almanya'da düzenlenen festivalin Münih'te sadece yetişkinlere özel bir versiyonu var.

İngiliz yayıncı kuruluş The Sun'ın muhabiri dünyaca ünlü festivalin yetişkin versiyonu Stoketoberfest'e ilişkin izlenimlerini paylaştı. Elbette başrolde alkol, uyuşturucu ve seks vardı...

1 / 10

Muhabiri festivale bacaklarını açmış kadın şeklinde boyanmış bir kapıdan içeri giriyor. 5 metrelik tünel boyunca duvarların plastik göğüslerle kaplı olduğu görülüyor.
2 / 10

Muhabir, "Bu gizli festivalin yanında diğerleri çocukların çay partisi gibi kalıyor" diyor.
3 / 10

6 gün sürecek festivalin giriş kapısında katılımcıları tüm 'önyargılarınızı arkanızda bırakın' yazısı karşılıyor.
4 / 10

İçeride birbirinden çılgın, seks içerikli oyunlar var. Bir tanesi de 'talihsizlik çarkı'
5 / 10

Bu çarktaki seçeneklerden bazıları 'bize iç çamaşırını ver', kucak dansı yap' ve 'çırıl çıplak koş'...
6 / 10

Her yerde yarı çıplak dans eden insanları görmek mümkün. İnsanların çılgınca dans ettiği pistin hemen yakınında ise bir çadır var.
7 / 10

Bu çadıra özel davetiye olmadan girmek imkansız. Ayrıca katılımcılar, 90'ların kült filmi 'Gözü Tamamen kapalı' filmindeki gibi maske takmak zorunda...Bir başka noktada ise öpüşme kabini yer alıyor.
8 / 10

Bu noktada birbirini tanımayan katılımcılar 'yakınlaşma' fırsatı buluyor.Festival alanının bir başka noktasında ise cep sineması çadırı var.
9 / 10

Bu çadırda porno film gösterimleri düzenleniyor.Festival alanında en az 2 bin katılımcının çadır kurduğu görülüyor.
10 / 10

Öte yandan bu çılgın festivalde, seksi dansçılar ateş dansı yaparken, alkol ve uyuşturucu su gibi akıyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
parti Almanya Münih festival

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Cinsel ilişkiyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı!

Cinsel ilişkiyi kabul etmeyen erkek arkadaşını bıçakladı!

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Sütyenli klip çeken Kırgız şarkıcı: Ölüm tehditleri alıyorum

Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti: 2 ölü

Japonya'da Trami tayfunu hayatı felç etti: 2 ölü

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

Son dakika! Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.