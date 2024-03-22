Dünyaca ünlü halk ozanını sahnede gören şoke oldu! Vefatından 51 yıl sonra insansı robotu konser verdi

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 51. yıldönümünde unutulmadı. Şatıroğlu için Sivas kent merkezinde anma programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aziz Erdoğan, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program tanıtım filminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı, robot teknolojileri uzmanı ve heykeltıraş Adil Çelik tarafından 10 ayda yapılan Aşık Veysel’in insansı robotu ile başladı. Sahne alan Aşık Veysel’in robotu türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

Konseri izleyen vatandaşlar ise Aşık Veysel'i sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini söyledi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

