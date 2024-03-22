HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyaca ünlü halk ozanını sahnede gören şoke oldu! Vefatından 51 yıl sonra insansı robotu konser verdi

Dünyaca ünlü halk ozanını sahnede gören şoke oldu! Vefatından 51 yıl sonra insansı robotu konser verdi

22.03.2024 00:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivaslı dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotunu sahnede görenler gözlerine inanamadı. Vefatından 51 yıl sonra robotu sahnede konser verdi. Konseri izleyen vatandaşlar ise Aşık Veysel'i sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini söyledi.

Dünyaca ünlü halk ozanını sahnede gören şoke oldu! Vefatından 51 yıl sonra insansı robotu konser verdi

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu ölümünün 51. yıldönümünde unutulmadı. Şatıroğlu için Sivas kent merkezinde anma programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Aziz Erdoğan, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AW167719_04

Program tanıtım filminin ardından dünyaca ünlü Türk bilim insanı, robot teknolojileri uzmanı ve heykeltıraş Adil Çelik tarafından 10 ayda yapılan Aşık Veysel’in insansı robotu ile başladı. Sahne alan Aşık Veysel’in robotu türküleri içine yerleştirilen cihaz sayesinde yapay zeka ile seslendirdi.

AW167719_05

Konseri izleyen vatandaşlar ise Aşık Veysel'i sahnede görünce duygulandıklarını ve hayrete düştüklerini söyledi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şişli trafiğinde korna kavgası! Polisin yanında araca yumruk attıŞişli trafiğinde korna kavgası! Polisin yanında araca yumruk attı
ABD'nin Gazze için hazırladığı karar tasarısı için kritik oylamaABD'nin Gazze için hazırladığı karar tasarısı için kritik oylama
Türkiye'nin konuştuğu Eylem Tok olayında flaş gelişme! Kazadan yeni görüntüler ortaya çıktıTürkiye'nin konuştuğu Eylem Tok olayında flaş gelişme! Kazadan yeni görüntüler ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Aşık Veysel halk ozanı
En Çok Okunan Haberler
Maskeli taraftarın ifadesi çok şaşırttı! "Maç öncesi tanımadığım kişiler..."

Maskeli taraftarın ifadesi çok şaşırttı! "Maç öncesi tanımadığım kişiler..."

G.Saray'da beklenmedik olay! O yıldızın opsiyonu devreye girdi

G.Saray'da beklenmedik olay! O yıldızın opsiyonu devreye girdi

CHP'li vekil Engin Altay "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i çağırdı!

CHP'li vekil Engin Altay "Benim çırağımdı" diyerek Özgür Özel'i çağırdı!

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

Sapık sucu 10 yıl boyunca tecavüz etmiş! 'Öyle bir şeytanmış ki...'

"Tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dediği evinin yanışını gözleri dolarak izledi

"Tırnaklarımla kazıyarak yaptım" dediği evinin yanışını gözleri dolarak izledi

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran vahşet! Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Crocs, Samsung... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.