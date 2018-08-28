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Dünyaca ünlü kompozitörden Atatürk’e beste

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın isteği üzerine, Atatürk’e eser besteleyen dünyaca ünlü besteci ve kompozitör Eugen Doga, konser öncesi basın mensupları ile bir araya geldi.

Dünyaca ünlü kompozitörden Atatürk’e beste

Toplantıya, Romanya’nın Moldova Büyükelçisi Costin Gorea, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay, Bükreş Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu katıldı. Atatürk’ü tanıdıkça hayranlığının daha çok arttığını söyleyen Doga, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için örnek bir liderdir” dedi.

‘ATATÜRK TÜM MAZLUM MİLLETLERE IŞIK OLMUŞTUR’

Eugen Doga’yı Yenimahalle’de ağırlamaktan gurur duyduğunu dile getiren Başkan Yaşar, şunları söyledi: "İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB) Başkanı olarak 8 ay önce Romanya Türk İşadamları Konseyi davet etti ve Romanya’ya gittim. Orada belediyelerle bilgi alışverişi yaptık. O sırada Romanya’nın dünyaca ünlü sanatçısı Doga’nın Atatürk hayranı olduğunu öğrendim. Doga’yı buraya davet ettik, kendisi Anıtkabir’i gezdi. Şimdi de Atatürk bestesini seslendirmek için Türkiye’de. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bize değil diğer mazlum milletlere de ışık olmuştur. Yabancı milletler Atatürk’ün gittiği aydınlık yoldan ilham aldıklarını her zaman dile getirmişlerdir."

‘KEŞKE BİZİM DE BÖYLE BİR LİDERİMİZ OLSAYDI’

Türkiye’ye gelmekten gurur duyduğunu ifade eden Eugen Doga ise, şöyle konuştu: "Bizi burada ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a da saygılarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem kendi ülkesine hem de bizlere ışık olmuştur. Keşke bizim de böyle bir liderimiz olsaydı. Atatürk gelecek nesiller için de örnek bir liderdir. Atatürk hayranı bir sanatçı olarak bestemi sizlerin beğenisine sunacağım."

Başkan Yaşar’a Eugen Doga’nın albümünü hediye eden Moldova Büyükelçisi Costin Gorea da, "Diğer albümünde Atatürk bestesi de olacak. Konserle hem Türkiye-Romanya Diplomatik İlişkilerinin 140’ıncı yıldönümünü hem de 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayacağız" dedi. Bükreş’te Mustafa Kemal Atatürk Müzesi yapmayı planladıklarını dile getiren Bükreş Belediyesi Başkan Yardımcısı Aurelian Badulescu ise, Başkan Yaşar’a plaket takdim ederek, "Bu bir başlangıç ilişkilerimiz daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için bestelediği eseri ilk kez Yenimahalle’de seslendirecek olan Eugen Doga, 29 Ağustos Çarşamba günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de eseri Türk Milleti’ne hediye edecek. Sanatçıya Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da eşlik edecek. (DHA)

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