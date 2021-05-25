HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada bir ilk! 8 aylık bebeğe iki doz koronavirüs aşısı yapıldı

Dünyada bir ilk! 8 aylık bebeğe iki doz koronavirüs aşısı yapıldı

25.05.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.

Dünyada bir ilk! 8 aylık bebeğe iki doz koronavirüs aşısı yapıldı

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"HİÇ TEREDDÜT YAŞAMADIK"

Baba Mike Mincello, çocuğuna koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Uçakta şaşkına çeviren anlar!Uçakta şaşkına çeviren anlar!
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

En Çok Okunan Haberler

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

"Bu işin şakası yok" dedi ve 560 lira için tarih verdi!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Devletten 600 TL'lik çocuk desteği!

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Ağar'ın yerinde olsam 48 saat içinde görevimden ayrılırım

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Bakan Soylu: Sedat Peker tecavüzden karakola götürüldü

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Yasak aşk kavgası kanlı bitti

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında Sedat Peker açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

Maskeleri ne zaman çıkarabiliriz? Mehmet Ceyhan yanıtladı

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

İtalya’da teleferik faciası: 14 ölü

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Kılıçla öldürüldü: Gözlerimin önünde katledildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.