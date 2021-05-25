Dünyada bir ilk! 8 aylık bebeğe iki doz koronavirüs aşısı yapıldı

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Kovid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

"HİÇ TEREDDÜT YAŞAMADIK"

Baba Mike Mincello, çocuğuna koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

