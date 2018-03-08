Daha fazla orgazm için iç çamaşırı ürettiler

Los Angeles merkezli firma, cinsel ilişki sırasında kadınların kaygı ve endişelerini en aza indirmek için böyle bir çamaşır tasarladıklarını söylüyor.

Yapılan bir ankette, kadınların yüzde 80'i oral seks esnasındaki kokudan ve akıntıdan şikayetçi oldukları saptanmış.

Tek kullanımlık külotların seks ve orgazm sırasındaki problemleri çözüldüğü de firmanın iddiaları arasında.

Firma, bu iç çamaşırının doğal lateksten üretildiğini, Victoria's Secret, Johnson & Johnson ve Durex ile çalışan cinsel sağlık ve tasarım uzmanlarıyla çalışıldığını gelecekte cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı da koruma sağlayan çamaşır üreteceklerini söylüyor.