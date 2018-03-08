KADIN

Daha fazla orgazm için iç çamaşırı ürettiler

Arya Demir Arya Demir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 08.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

İç çamaşırı firması Lorals, dünyanın ilk lateks iç çamaşırını tasarladı. Oral seks sırasında giyilmek üzere tasarlanan çamaşırın kokuyu engellediği, sıvıyı geçirmediği hatta daha iyi orgazm oluşturduğu belirtiliyor.

Daha fazla orgazm için iç çamaşırı ürettiler

Los Angeles merkezli firma, cinsel ilişki sırasında kadınların kaygı ve endişelerini en aza indirmek için böyle bir çamaşır tasarladıklarını söylüyor.

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Yapılan bir ankette, kadınların yüzde 80'i oral seks esnasındaki kokudan ve akıntıdan şikayetçi oldukları saptanmış.

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Tek kullanımlık külotların seks ve orgazm sırasındaki problemleri çözüldüğü de firmanın iddiaları arasında.

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Firma, bu iç çamaşırının doğal lateksten üretildiğini, Victoria's Secret, Johnson & Johnson ve Durex ile çalışan cinsel sağlık ve tasarım uzmanlarıyla çalışıldığını gelecekte cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı da koruma sağlayan çamaşır üreteceklerini söylüyor.

Stretchy

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Anahtar Kelimeler:
Lorals iç çamaşırı

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