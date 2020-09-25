Dünyada çıkarılacak ne kadar altın kaldı?

Geçen hafta, altının fiyatı rekor kırdı ve ons fiyatı 2.000 doların üzerine çıktı.

Bu artışta itici güç altın tacirleriydi, ancak bu değerli metalin tedariği ve en nihayetinde bir gün bitip bitmeyeceği soruları da gündeme geldi.

Bir yatırım aracı, statü sembolü ve birçok elektronik üründe önemli bir işlev gören altına talep son dönemde yoğunlaştı.

Ancak altın, sınırsız bir kaynak değil ve sonunda çıkarılacak hiç altının kalmadığı bir aşama gelecek.

'Altın zirvesi'

Uzmanlar, "altın zirvesi" kavramından bahsediyor. Bu, bir yıl içinde insanların en çok miktarda altını çıkardığı dönem anlamına geliyor. Bazıları, bu noktaya şimdiden ulaşmış olabileceğimizi söylüyor.

Dünya Altın Konseyi'ne göre altın üretimi 2019'da 3.531 tondu, 2018'e kıyasla yüzde 1 az. Bu, 2008'den bu yana altın üretimindeki ilk yıllık azalmaydı.

Dünya Altın Konseyi Sözcüsü Hannah Brandstaetter, "Mevcut rezervler tüketilirken, gelecek yıllarda maden tedariğinde yavaşlama ve küçük düşüşler olabilir ve yeni büyük keşifler giderek nadir hale geliyor. Ancak üretimin zirve yapmış olduğunu söylemek için hala biraz olabilir" diyor.