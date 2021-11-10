HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünyada çok az sayıda var! Yabancı araştırmacılar Evangiles İncil'i için Sivas'a geliyor

Dünyada çok az sayıda var! Yabancı araştırmacılar Evangiles İncil'i için Sivas'a geliyor

10.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada sadece 50 adet basılan ancak birçoğu günümüze ulaşmayan Evangiles İncillerinden biri Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde bulunuyor. Kütüphanedeki en dikkat çekici eserler arasında bulunan İncil üzerinde çalışma yapmak için, çok sayıda yabancı araştırmacı kente geliyor.

Dünyada çok az sayıda var! Yabancı araştırmacılar Evangiles İncil'i için Sivas'a geliyor

Binlerce paha biçilmez el yazma esere ev sahipliği yapan Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi, raflarında ağırladığı eserlerle yurt dışındaki araştırmacılara da ışık tutuyor. Sahip olduğu kültürel zenginlikle Dünya'da ki nadir kütüphanelerden birisi olan Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan en dikkat çekici kitaplardan birisi, 1873 yılında Paris'te basılan Evangiles İncil'i. Sadece 50 adet basıldığı tahmin edilen İncil'den günümüze ulaşan az sayıda baskı bulunuyor. Yabancı araştırmacılar bu İncil üzerinde araştırma yapmak için Sivas'a geliyor.

"ÖZEL BİR BASIMDIR"

Sivas Ziya Bey Yazma Eser Kütüphanesi’nde vekaleten Müdürlük yapan Dahiye Karagülle, Evangiles İncil'inin kütüphanelerinde ki en dikkat çeken kitaplardan birisi olduğunu belirtip, "Evangiles İncil’i 1873 Paris basımlı bir İncil, özelliği ise içerisindeki gravürler. Evangiles kutsal kitap anlamındadır, kitap inancını savunur. Son zamanlarda ki olaylarla da Hristiyanlıkta popüler bir mezheptir. Evangiles İncil'i, 4 büyük kitabın içeresinde ki anlatımların 3 boyutlu resimlerle anlatıldığı özel bir basımdır. Kesin olmamakla birlikte bu Fransızca İncil’in dünyada 50 tane olduğu görüşü var. Bu dönemde Sivas’ta Protestanların ve Katoliklerin mezhep mücadelelerinin sonucu olarak bu İncil’in burada yer aldığı söylenmekte. Kütüphanemize adını veren Yusuf Ziya Başara tarafından kendi çabalarıyla buraya getiriliyor. Daha sonra kütüphanemizde yer alıyor, çeşitli tadilatlardan geçiriliyor. Şuanda da hala kütüphanemizde mevcut ve korunmaktadır. Kütüphanemiz aynı zamanda misafirlerimize müze amacıyla da hizmet verdiği için gelen misafirlerimiz bizim gözetimimizin altında ziyaret etmelerini ya da bakmalarında herhangi bir sakıncalı bir durum yok bizde yardımcı oluyoruz" dedi.

Heyecanlandıran keşif! Tarihin ilk döküm kalıbı ortaya çıktıHeyecanlandıran keşif! Tarihin ilk döküm kalıbı ortaya çıktı

ab47941c-c46e-48c6-8b8e-56e7360f0e71

YABANCILARIN İLGİSİ DAHA FAZLA

Karagülle, kütüphanenin yurt içinden ve yurt dışından ziyaretçileri olduğunu ifade edip, “Biz ziyaretçilerimizi iki kategoriye ayırıyoruz. Genelde Türkiye ve kendi memleketimiz Sivas içerisinde ziyarete gelenler pek dilini anlamadıkları için yalnızca görüntülere bakıyorlar ve tabi ki hayran kalıyorlar. Yalnız yurt dışından gelen misafirlerimizin bakış açıları tabi ki daha farklı onlar orda ki dili de çözebildikleri için gerçekten büyük bir hayranlıkla gidiyorlar ve dönüşlerinde de tekrar bunun dijital kopyalarını talep ediyorlar. Yabancı turistlerimiz içerisinden baya rağbet var. Gelen misafirlerimizde yabancı olanlar, bu İncil’deki resimlere yorum yapma tarzları farklı çünkü resimlere bakıldığı zaman orta doğu coğrafyasında ki insanların olduğu görülüyor. Çünkü daha çok doğu kültürünün etkisinde ama daha hala batı kültürünün etkisinde olmayan bir Hristiyanlık, daha çok Yahudiliğe yakın bir Hristiyanlık izlemini verdiğini söylüyorlar. Tabi bu resimleri gördüğünüz zaman her insanın yorumu farklı olduğu için de yorumdan yoruma değişebilir ama genelde yapılan yorumlar bu şekilde" şeklinde konutu.

b0d645d8-db0b-4106-a99a-3561f12bed24

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek" Hadise'den olay yaratan paylaşım! "Sonsuza dek"
Metrelerce yükseğe su fışkırdıMetrelerce yükseğe su fışkırdı
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

"Neden yalan söylüyorsunuz?" sorusu! Türkiye'yi suçladı

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Dehşet! Genç kadını samuray kılıcıyla öldürdü

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Oğlu yakalandı, baba isyan etti: Verin bir tabanca da ben sıkayım

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

Sıcaklıklar aniden düşecek, kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Kış aylarında tasarruf etmenizi sağlayacak kombi çeşitleri

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.