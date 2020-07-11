Dünyada kaç kişi hacker’ların eline düşmüş durumda?

Hacker’ların müdavimi olduğu yer altı forumlarında paylaşılan ve satılan bu hesap bilgileri, pek çok online serviste ve sayısız kullanıcının bilgisayarlarında, telefonlarında önemli açıklar olduğunu ortaya koyuyor.

Dikkat çeken detaylardan biri, pek çok hesabın verilerinin farklı hack girişimlerinde yer alması. Bu da, kullanıcıların bir servise yapılan saldırıdan sonra gönderilen uyarılara ve şifrenizi değiştirin tavsiyelerine uymadığını gösteriyor.

Sistem yöneticilerinin hesap bilgileri, 120 bin dolara kadar satış fiyatı bulabiliyor. Bu da dev kurumların sistem yöneticilerinin hesaplarının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Küçük şirketlerin sistem yöneticilerinin hesapları bile binlerce dolarlık fiyatla müşteri bulabiliyor.

Büyük bir bankanın sistem yöneticisinin hesap verilerini ele geçiren bir hacker için, bu şifrelerle bankaya yerleştirebileceği ransomware zararlıları, banka yönetiminden milyonlarca dolarlık fidye alabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu veriler açık arttırmayla bile satılabiliyor.