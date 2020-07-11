Dünyada kaç kişi hacker’ların eline düşmüş durumda?

Hacker’ların müdavimi olduğu yer altı forumlarında paylaşılan ve satılan bu hesap bilgileri, pek çok online serviste ve sayısız kullanıcının bilgisayarlarında, telefonlarında önemli açıklar olduğunu ortaya koyuyor.
Dikkat çeken detaylardan biri, pek çok hesabın verilerinin farklı hack girişimlerinde yer alması. Bu da, kullanıcıların bir servise yapılan saldırıdan sonra gönderilen uyarılara ve şifrenizi değiştirin tavsiyelerine uymadığını gösteriyor.
Sistem yöneticilerinin hesap bilgileri, 120 bin dolara kadar satış fiyatı bulabiliyor. Bu da dev kurumların sistem yöneticilerinin hesaplarının ne kadar değerli olduğunu ortaya koyuyor. Küçük şirketlerin sistem yöneticilerinin hesapları bile binlerce dolarlık fiyatla müşteri bulabiliyor.
Büyük bir bankanın sistem yöneticisinin hesap verilerini ele geçiren bir hacker için, bu şifrelerle bankaya yerleştirebileceği ransomware zararlıları, banka yönetiminden milyonlarca dolarlık fidye alabilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu veriler açık arttırmayla bile satılabiliyor.
Basit kullanıcı verileri ise, kişi başı 60-70 dolarlık fiyatla alıcı bulabiliyor. Bu veriler sayesinde hackerlar d kullanıcıların değerli banka hesaplarına, birikimlerine, Bitcoin ve benzeri hesaplarına ve hatta mahrem fotoğraflarına ulaşıp fidye istemeye kadar gidebiliyor.
Ayrıca korkutucu bir gerçek de, antivirüs hesaplarının da çalınabiliyor olması. Bu hesaplar sayesinde hackerler kullanıcıların antivirüs yazılımlarını devre dışı bırakabiliyor. Böylece bilgisayarda istediklerini yapabiliyorlar.
Elbette hackerlar tüm bu hesaplarla tek tek ilgilenemiyorlar. On binlerce kurbanı aynı ada yoklayan otomatik yazılımlarla çalışıyorlar. Dolayısıyla bir kullanıcı şifrelerini değiştirdiğinde hackerların erişimini zorlaştırdığında, hackerlar artık onunla uğraşmak yerine, diğer bilinçsiz kullanıcılara odaklanıyorlar. Yani bu vahşi avda, av olmamak için biraz bilinçli davranmak bile size büyük avantaj kazandırabiliyor.
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