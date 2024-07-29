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Dünyada köşe bucak aranan uyuşturucu baronları Türkiye'de yakalandı: Biri Bodrum'da, diğerleri İstanbul'da saklanıyormuş

29.07.2024 08:22
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Dünya çapında aranan üç uyuşturucu baronu birden Türkiye'de yakalandı. İstanbul ve Bodrum'da düzenlenen operasyonlar sonucu; ikisi kırmızı bülten, biri kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu tacirleri daha fazla saklanamadı.

Dünyada köşe bucak aranan uyuşturucu baronları Türkiye'de yakalandı: Biri Bodrum'da, diğerleri İstanbul'da saklanıyormuş

Kaçtılar, kaçtılar, sonunda saklandıkları yerde yakalandılar! İsveç ve Karadağ'ın adalete teslim etmek için köşe bucak aradığı, uyuşturucu, kara para aklama suçlarından aranırken Türkiye'de yakalanan şahıslarla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

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İSTANBUL VE BODRUM'DA SAKLANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre; İsveç tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti, Kara Para Aklama, Doping ve Sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Alexander Gustafsson” İstanbul’da yakalandı.

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Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Üyeliği" suçlarından uluslararası seviyede aranan “Dragan Pavlıcevıc” de İstanbul’da yakalandı.

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Yine İsveç tarafından çıkartılan, Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "Kara Para Aklama ve Uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan "Alexandar Nedevskı" ise Bodrum’da düzenlenen “Kuyu-13” operasyonuyla yakalandı.

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SAHTE POLONYA PASAPORTUYLA TÜRKİYE'YE GİRMİŞ

Bakan Yerlikaya şahıslar hakkındaki ve yakalanmalarıyla ilgili ayrıntıları ise şöyle açıkladı:

"Alexander Gustafsson: Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Polonya Uyruklu "Aleksander Kawa" isimli sahte kimliği bulunan ve sahte Polonya pasaportuyla ülkemize giriş yaptığı tespit edilen "Alexander Gustafsson" İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yakalandı.

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DÜNYA ÇAPINDA KOKAİN SEVKİYATI

Dragan Pavlıcevıc: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; 23 Temmuz 2024 tarihinde Karadağ adli makamlarınca hakkında İnterpol Kırmızı Bülteni yayınlanan ve 28 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesinde yakalanan Dragan Pavlıcevıc’in;

  • Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kg kokain sevkiyatı yaptığı ve
  • Diğer suç örgütü üyeleriyle birlikte ise yine Ekvador’dan temin ettiği 900 kg kokain sevkiyatını gerçekleştirdiği kırmızı bültende belirtildi.

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BODRUM'DA YAKALANDI

Alexandar Nedevskı: Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; Ülkemize "Besnik Lajqı" adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla giriş yaptığı tespit edilen "Alexandar Nedevskı" Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu kırmızı bülten
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