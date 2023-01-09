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Dünyada sadece iki örneği var; Biri İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta! 'Herkes görsün ve bilsin'

09.01.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada sadece iki örneği olan ve biri İngiltere'nin Baht şehrinde, diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma Basilica Therma Roma Hamamı, bilimsel çevrelerce dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak kabul ediliyor. "Kral Kızı" adıyla da bilinen ve tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan hamamın ülke turizmine kazandırılması ve ziyarete açılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Dünyada sadece iki örneği var; Biri İngiltere'de, diğeri Yozgat'ta! 'Herkes görsün ve bilsin'

Günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Basilica Therma Roma Hamamı’nın turizme kazandırılması ve vatandaşların ziyaretine açılması amacıyla geçen yılın mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatılan çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde turist karşılama merkezi, gezinti yolları, fotoğraf çekim alanları yapılacak ve tarihi yapının bu yıl içerisinde ülke ve bölge turizmine kazandırılacak.

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DÜNYADA SADECE 2 ÖRNEĞİ VAR

Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere'nin Baht şehrinde, diğeri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor. "Kral Kızı" adıyla da bilinen tarihi yapıyı merak edenler de il dışından gelerek hem yapının mimarisini inceleme fırsatı buluyor hem de 2 bin yıllık tarihin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

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'ÇOK MUHTEŞEM VE ÇOK GÜZEL BİR YER'

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden Roma Hamamı’nı görmek için geldiklerini söyleyen Yaşar Topkaya, “Buraya Afyonkarahisar’dan geliyoruz. Eski Roma Hamamını görmeye geldik. Çok güzel. Tarihi Roma Hamamının bir an önce turizme kazandırılmasını bekleriz” dedi.

Kayseri’den geldiklerini söyleyen Ahmet Görmüş isimli vatandaş ise “Roma Hamamını gördük. Çok muhteşem ve çok güzel bir yer. Buraya ilk defa geliyorum bu yapıyı çok beğendim.” şeklinde konuştu.

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'HERKES GÖRSÜN VE BİLSİN İSTİYORUZ'

İlçe esnaflarından Hasan Çiftçi de Roma Hamamı’nın biran önce turizme kazandırılmasını istediğini söyleyerek “Sarıkaya Roma Hamamı’nın ülke turizmine kazandırılacağından dolayı çok mutluyuz. Kaplıca ve turizm severleri ilçemize bekliyoruz. Çünkü bu mirası herkes görsün ve bilsin istiyoruz. İlçe ve esnaf olarak her zaman gelenlerin yanındayız.” İfadelerine yer verdi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat hamam roma hamamı

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