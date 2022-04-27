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Dünyada Salmonella alarmı! DSÖ'den açıklama geldi: 11 ülkede 151 kişide görüldü

27.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklanan Salmonella bakterisiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. 27 Mart'ta olayla ilgili ilk defa bilgi verildiğini aktaran DSÖ, 11 ülkede 151 Salmonella vakası görüldüğünü belirtti.

Dünyada Salmonella alarmı! DSÖ'den açıklama geldi: 11 ülkede 151 kişide görüldü

Dünya, bir çikolata firmasının ürünlerinde ortaya çıkan Salmonella bakterisini konuşuyor. 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğu belirtilen Salmonella bakterisiyle ilgili Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) açıklama geldi. 27 Mart'ta olayla ilgili ilk defa bilgi verildiğini aktaran DSÖ, 11 ülkede 151 Salmonella vakası görüldüğünü belirtti.

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ÜRÜNLER 113 ÜLKEYE DAĞITILDI

DSÖ, bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan’da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere’nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart’ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika’da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

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6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ

Açıklamada “Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki ‘buttermilk’ (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi” denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

151 VAKA GÖRÜLDÜ

DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
WHO Dünya Sağlık Örgütü Belçika
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