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Dünyada yeni kriz! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı: 'En büyük dezavantaj...'

21.08.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuraklık dünya deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın gemi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlama nedeniyle Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı. Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

Dünyada yeni kriz! Yüzlerce gemi Panama Kanalı'nda mahsur kaldı: 'En büyük dezavantaj...'

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluğuna yol açtı.

Kuraklığın Panama Kanalı’nın gelirlerinde 200 milyon dolarlık kayba yol açması ve başta ABD olmak üzere çevre ülkelerdeki tüketici fiyatlarında ani artışlara neden olmasının beklendiği ifade edildi.

Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

"EN BÜYÜK DEZAVANTAJ..."

Panama Kanalı Yöneticisi Ricaurte Vasquez yaptığı açıklamada, sorunun kurak mevsimin normalden uzun sürmesi sebebiyle yaşandığını ifade ederek, “Panama Kanalı’nın bir deniz yolu olarak en büyük dezavantajı, diğer kanallar deniz suyu kullanırken bizim tatlı su ile çalışmamızdır” dedi.

KANAL EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE MAL TAŞIYORLAR

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Kaynak: AA-İHA

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