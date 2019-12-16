Dünyadaki 70 milyondan fazla mültecinin gözü Cenevre'de

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen foruma farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, BM liderleri, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan 2 binden fazla delege katılacak.

- Mültecilerin güvenli geri dönüşleri de ele alınacak

BMMYK'den yapılan açıklamada, dünyada 70 milyondan fazla insanın savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edildiği belirtilerek "Forumun amacı mültecilere ve içinde yaşadıkları topluluklara yardımcı olmak için çeşitli aktörlerden yeni yaklaşımlar ve uzun vadeli taahhütler üretmektir." şeklinde özetlendi.

Küresel Mülteci Forumu ayrıca 2018'de kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat’ın, hükümetler, özel sektör, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum tarafından hızla hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlıyor. Forum, dünyadaki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam kalitesini iyileştirmek için tüm paydaşların daha somut ve uzun soluklu siyasi ve pratik değişimleri beraberinde getirecek anlamlı vaat ve taahhütlerde bulunmalarını sağlamayı hedefliyor.

Forumda, mültecilere yönelik maddi ve teknik yardımların dışında, mültecilerin topluma daha fazla dahil olmasını sağlamak için yasa ve politika değişiklikleri, yeni yerleşim yerleri ve çözümlerin bir parçası olarak mülteciler için güvenli geri dönüşlerin masaya yatırılması bekleniyor.