Dünyadaki tek fabrikasyon kurşun geçirmez Porsche 911'i karşınızda

Karşınızda duran bu otomobil doğrudan fabrikadan kurşun geçirmez olarak imal edildi. Bir müşteri zırhlı araç talep ettikten sonra 1990'ların ortasında Porsche tarafından bir defaya mahsus olarak inşa edilen bu benzersiz 996 Carrera, Porsche Müzesi koleksiyonunun bir parçası olarak bugüne kadar varlığını sürdürüyor. Kurşun geçirmez 911'i yapmak için Porsche, üretim hattından çıkardıkları Dragonfly Turquoise Metallic ile tamamlanan 996 model Carrera ile başladı. Daha sonra, bu araba için özel olarak yaratılan ve tedarik edilen 20 mm kalınlığında güçlendirilmiş camları modele eklediler. Bu özel çalışmanın bir sonucu olarak, arka cam ısıtma elemanını bile hala kullanılabiliyor.
Tüm bu kurşun geçirmezliğin istenmeyen bir sonucu, kabinin tamamen sessiz olmasıdır. Dış kısımda yapılan kapsamlı değişikliklere rağmen, iç mekan tamamen aynı kalıyor ve bariz nedenlerden dolayı bir açılır tavan modelde sunulmuş. Bununla birlikte, bu arabada o zamanlar isteyeceğiniz hemen hemen her iç mekan seçeneği otomobilde sunulmuş. Üst düzey bir ses sistemi, elektrikle ayarlanabilen ısıtmalı koltuklar ve hız sabitleyici.
Üstyapı için Porsche, ağır çelik yerine biraz daha dayanıklı bir madde kullanmıştır. Çelikle aynı ağırlığa sahip, yalnızca on beş kat daha güçlü olan enerji emici bir kompozit olan Dyneema'yı seçtiler. Yine, bu zırhlamaların hiçbiri dışarıdan görünmüyor. Şüphelenmeyen gözler bu otomobili normal bir 996 911 Carrera gibi görüyor. Merak ediyorsanız Porsche, otomobilin çoğu yerinde 9 mm'lik bir tabancanın yanı sıra .44 Magnum tabancanın ateşine dayanabileceğini test etmiştir.
Normal bir 996 Carrera 1,317 kg ağırlığındayken bu model tartı da 2,722 kg ağırlığında geliyor. Modelde 3.4 litrelik altı silindirli makine yer alıyor. Bu motor 296 Bg güç ve 350 nm tork değeri üretiyor.