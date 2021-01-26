Dünyadaki tek fabrikasyon kurşun geçirmez Porsche 911'i karşınızda

Karşınızda duran bu otomobil doğrudan fabrikadan kurşun geçirmez olarak imal edildi. Bir müşteri zırhlı araç talep ettikten sonra 1990'ların ortasında Porsche tarafından bir defaya mahsus olarak inşa edilen bu benzersiz 996 Carrera, Porsche Müzesi koleksiyonunun bir parçası olarak bugüne kadar varlığını sürdürüyor. Kurşun geçirmez 911'i yapmak için Porsche, üretim hattından çıkardıkları Dragonfly Turquoise Metallic ile tamamlanan 996 model Carrera ile başladı. Daha sonra, bu araba için özel olarak yaratılan ve tedarik edilen 20 mm kalınlığında güçlendirilmiş camları modele eklediler. Bu özel çalışmanın bir sonucu olarak, arka cam ısıtma elemanını bile hala kullanılabiliyor.

Tüm bu kurşun geçirmezliğin istenmeyen bir sonucu, kabinin tamamen sessiz olmasıdır. Dış kısımda yapılan kapsamlı değişikliklere rağmen, iç mekan tamamen aynı kalıyor ve bariz nedenlerden dolayı bir açılır tavan modelde sunulmuş. Bununla birlikte, bu arabada o zamanlar isteyeceğiniz hemen hemen her iç mekan seçeneği otomobilde sunulmuş. Üst düzey bir ses sistemi, elektrikle ayarlanabilen ısıtmalı koltuklar ve hız sabitleyici.