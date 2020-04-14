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Dünyadan umut kesildi, istikamet Mars!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Rus uzay bilimcisi Maksim Litvak, insanlığın Mars’ı kolonileştirmeye yönelik ilk adımları çok yakında atabileceğini, fakat Kızıl Gezegen’i insanlara uygun hale getirilmesinin çok uzak geleceğe ait bir mesele olduğunu belirtti.

Dünyadan umut kesildi, istikamet Mars!

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden nötron ve gama spektroskopisi laboratuvar yöneticisi Maksim Litvak, Sputnik’e demecinde insanlığın Mars’ı kolonileştirmeye yönelik ilk adımları çok yakında atabileceğini, fakat Kızıl Gezegen’i insanlara uygun hale getirilmesinin çok uzak geleceğe ait bir mesele olduğunu ifade etti.

‘İNSANLAR KENDİ KABUĞUNDAN ÇIKMALI’

Litvak, “Muhtemelen insanlar Mars’ı kolonileştirmeye yönelik ilk adımları çok yakında atar. Kızıl Gezegen’i kendimize uygun hale getirmek ise çok uzak geleceğe ait bir mesele. Mevcut teknolojilerle bunun yapılması mümkün değil, dolayısıyla bu konuda şimdi ancak hayal kurulabilir” diye konuştu.

Aynı zamanda insanoğlunun kendi ‘kabuğundan’ çıkma zamanı geldiğine dikkat çeken Litvak, “Bizim ‘beşiğimizin’ ötesinde ne kadar yaşayıp gelişebileceğimizi, insanlığın bilinmeyenler de dahil olmak üzere tüm koşullara uyum sağlayıp sağlayamayacağını, ne derece mobil olabileceğimizi anlamak çok önemli” ifadelerini kullandı.

AY'DA ÜS PROJESİ

Farklı bir gezegende yaşama ile ilgili alıştırmalarının Ay’da yapılması gerektiğini vurgulayan Litvak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rus Ay programının tacı, yüzeyde sürekli faal kalan bir üs olacak. Ara etaplarda ise bunun için tüm koşulları oluşturmamız için otomatik istasyonlar ve robotlar ile çok iyi bir çalışma yapmalıyız.”

AY'IN KUTUP BÖLGELERİ İLGİ ODAĞI

Oksijen ve hidrojen üretmek, Ay toprağından yapı malzemeleri üretmek için çeşitli teknolojilerin ve bunların Ay yüzeyinde ve uzay araçlarında test edilmesinin şimdiden tartışıldığını vurgulayan Litvak, Ay’ın kutup kısımlarının büyük su ve maden rezervleri barındırabileceği için özellikle ilgi çektiğinin altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
dünya Mars koloni

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