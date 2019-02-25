KADIN

Dünyanın dört bir yanındaki annelerin yenidoğan bebeklerini karşılama ritüelleri

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 25.02.2019 08:57 | Son Güncelleme

Farklı ülkelerde farklı kültürlerde hayata merhaba diyen bebekler, ait oldukları geleneklerin ve kültürlerin izleri ile hemen tanışmaya başlıyorlar. Kimi bebek kilisede vaftiz edilirken, kimi de bebeğine kötü ruhlardan arındığı gerekçesiyle siyah bir macun sürüyor. Bazı evlerde de doğum, ev yapımı bira ile karşılanıyor. Etkileyici fotoğraf serisi dünyanın dört bir yanındaki annelerin yeni doğan bebeklerini en iyi şekilde karşılamasını içeren, yıllardır süregelen farklı gelenekleri içeriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki annelerin yenidoğan bebeklerini karşılama ritüelleri

İşte birbirinden ilginç ‘yeni hayatı karşılama’ ritüelleri.

Dünyanın en yoksul ve unutulmuş bölgelerine temiz su, sağlık hizmetleri ve hijyen sağlamayı misyon edinmiş, kar amacı gütmeyen uluslararası bir organizasyon olan WaterAid bu kez aralarında İngiltere, Hindistan, İsveç ve Uganda gibi ülkelerin yer aldığı, annelerin yeni doğan bebeklerin hangi geleneklerle karşılandığına dikkat çekti.

Japonya’dan 29 yaşındaki Natsumi, Okuizome adı verilen yemek töreni sırasında dört haftalık kızı Miwa’yı besliyor.

1

Zambiyalı anne kızı Maria’yı yıkarken görüntüleniyor. Bebeğin belindeki şey ise ağaç köklerinden yapılmış bir halka. Bunun sağlık vereceğine ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılıyor.

2

Nana Fatsuma geleneği, Nijerya’nın Kirfi kırsal bölgesinde uygulanıyor. Suda çözünmeyi bekleyen ağaç dalları birbirinden ayrılınca doğum esnasındaki anneye içiriliyor. Bu sayede doğumun kolay ve hızlı geçmesi umuluyor.

3

Madagaskar’dan 21 yaşındaki Noma, kendini güneşten ve kötü ruhlardan korumak için ‘masonjoany’ maskesi takıyor. Maske sandal ağacı dalının suda öğütülerek macun haline getirilmesinden oluşuyor. Anne, yedi günlük bebeğiyle objektife böyle yansıyor. Bu ülkede yeni doğum yapan anneler ilk yedi gün dışarı çıkamıyor.

4

Beş çocuğu olan Ugandalı Nagit 5 çocuğu, kocası ve yeni doğan bebeğiyle poz veriyor. Bebeğe geleneklerinin bir parçası olarak Etopojjo ağacındaki dalların 3 gün suda bekletilmesiyle oluşturulan teller bebeğin ayak ve el bileklerine, boyun ve bel çevresine bağlanıyor.

5

Yeni Delhi’den Hintli bir bebeğe ailesi ‘kohl veya kajal’ denilen siyah bir macun sürüyor. Bebeğin gözlerine ve alnına sürülen boyanın kötü ruhlardan koruduğuna ve sağlıklı tuttuğuna inanılıyor.

12

Gana’da 21 yaşındaki Mary ve kocası Sampson iki yaşındaki oğulları Nathaniel ile poz veriyor. Çocuğun yanağındaki kesik ise Nila adı verilen bir geleneğe dayanıyor. Geleneğe göre bebek doğar doğmaz yapılan bu ritüel bebeği hastalıklardan koruyor. Açılan kesik bir bitki uzmanı tarafından çeşitli karışımların uygulanmasıyla tedavi ediliyor.

6

İsveçli baba Sebastian oğlunun göbek kordonunu keserken görülüyor. Babalar bu sayede kendilerini doğuma dahil hissediyormuş.

7

Ugandalı 58 yaşındaki Awas, torununun doğumu sonrası ailesine yerel bira ikram ediyor. Bebeğe hoş geldin demek için yapılan bu gelenek barış ve beraberlik işareti olarak görülüyormuş.

8

ABD’li ebeveynler Robert ve Marisa geleneklerine göre bebeklerini vaftiz ettiriyorlar. Bebeğin başının üzerine dökülen suyun kutsal olduğuna ve onları ilk günahlarından arındırdığına inanılıyor.

9

Malawi’de anne Melise, kızının doğum yapmasının ardından soya, mısır unu ve şekerden oluşan yulaf lapası yapıyor. Bu onlara ihtiyaç duydukları enerjiyi ve sağlığı veriyormuş.

10

Zambiya’da 62 yaşındaki büyükanne iki haftalık bebeğe Mutinda adı verilen bir kolye takıyor. Bu kolyenin ishal, kusma ve kötülükten koruduğuna inanılıyor.

11

Su, geleneklerin çoğunda kilit bir rol oynuyor. Her ülke uyguladığı her ritüele su sayesinde ulaşıyor.

WaterAid verilerine göre, dünyadaki dokuz kişiden birinin temiz suya erişimi yokken, üç sağlık merkezinden birinin güvenli su kaynağı yok. Ve bu sağlık merkezlerinde doğan bebekler ölümcül olabilen enfeksiyonlar gibi sağlık riskleri ile karşı karşıya kalıyor. Her dakika yeni doğmuş bir bebek, güvenli su eksikliğinden ve kirli olmayan bir ortamdan kaynaklanan enfeksiyonlardan dolayı ölüyor.

Dünyanın yoksul ve geri kalmış ülkelerine temiz su ve hijyen götürmeyi misyon edinmiş kuruluş, her gün yeni bir hayat kurtarmaya yardımcı oluyor.

5 dakikada 5 saç modeli


PARTNERSeks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları
Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkatSağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat
80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğum gelenekleri yenidoğan gelenekleri

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin paylaşımlarına beğeni yağdı!

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

Yeni dizisindeki rolü belli oldu! 'İlk gün' notuyla paylaştı

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

O da bornozlu poz verme akımına uydu! Yatağın içinde...

Yeşilçam'ın ustası mezar taşına ne yazdırdığını söyledi

Yeşilçam'ın ustası mezar taşına ne yazdırdığını söyledi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...

Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Bu özelliklere sahip olanların ikiz bebeği olma ihtimali daha yüksek

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Yeni doğanlarda sarılık nasıl önlenir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat

Sağlıklı bir gebelik için 5 öneri! 20'inci haftadan sonraki ağrıya dikkat

80 binde bir görülen mucize! Amniyotik kesede doğan bebeğin inanılmaz anları

80 binde bir görülen mucize! Böyle doğdu

Bilime göre babalar kızlarının yaşamlarında oldukça etkili! Güçlü bir kadın olmak için...

Her babanın bilmesi gerekiyor! Araştırmaya göre...

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Bebeği sallayarak uyutmak zararlı mı? İşte bilimsel açıklama

Şaşkına çeviren yöntem! Küçük kızını 45 kiloluk Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor

Kızını Pitbull cinsi köpekle yatıran baba tepki topluyor!

Dünya bunu konuşuyor! Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

Dünya bunu konuşuyor! Kadınlar sperm bağışçılarına para ödüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.