Dünyanın en beyaz boyası 'yok artık' dedirtti! O kadar iyi ki klimayı açtırmayacak

Dünyanın en beyaz boyası ses getirdi ancak yeni bir araştırma, dünyanın en beyaz boyasının artık arabalarda, trenlerde ve uçaklarda kullanılabilecek kadar ince olduğunu ortaya çıkardı. Dünyanın en beyaz boyası böylece bu araçları ısı geçirmemesini sağlamak, dolayısıyla serin tutmak için kullanılabilecek. İşte detaylar...

Araştırmacılar geçen yıl açıklanan ve Guinness Dünya Rekorları'nın bu yılki baskısında yer alan dünyanın en beyaz boyasının daha ince ve daha hafif bir versiyonunu oluşturdular.

GÜNEŞ IŞIĞININ YÜZDE 97,9'UNU YANSITABİLİYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, şu anda, ısıyı geçirmemek üzere tasarlanarak piyasaya sürülen boyalar, güneş ışığının yalnızca yüzde 80 ila 90'ını yansıtıyor. Indiana'daki Purdue Üniversitesi'nde geliştirilen 150 mikrometre kalınlığındaki ultra beyaz kaplama ise, güneş ışığının yüzde 97,9'unu yansıtabiliyor. Yani arada önemli bir fark var.

Boyanın 2021'deki asıl versiyonu, 400 mikrometre kalınlığında bir katmana sahipti ve güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıtabiliyordu. Boyanın kapladığı alanın iç sıcaklığı ise çevre sıcaklığından 4,5 derece kadar düşüktü. Yani versiyonda ise daha ince olabilmesi adına hafif düşüşler yaşandı.

Dünyanın en beyaz boyasının yeni versiyonu, uçak gibi hassas ağırlık gereksinimleri olan araçları kaplayacak kadar ince olduğu bilgisi paylaşılırken, Purdue Üniversitesi'nden araştırma yazarı Profesör Xiulin Ruan, "Ortam sıcaklığının altında bu seviyede bir soğutma elde etmek için, en az 400 mikron (0.4mm) kalınlığında bir boya tabakası uygulamak zorunda kaldık. Bir binanın çatısı gibi sağlam ve sabit bir yapıyı boyuyorsanız bu sorun değil, ancak boyut ve ağırlık gereksinimleri olan uygulamalarda boyanın daha ince ve daha hafif olması gerekiyor." dedi.

BİNALAR SERİN KALACAK, UÇAKLAR KLİMA ÇALIŞTIRMAYACAK

Profesör Ruan ve meslektaşları, boyalarının iklim değişikliğine karşı mücadeleye yardımcı olacağına inanıyor. Çünkü bu boya, binaların yüzeylerini klima ihtiyacını azaltacak kadar serin tutabiliyor.

Xiulin Ruan "Bu sadece mali açıdan tasarruf sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda enerji kullanımını da azaltıyor ve bu da sera gazı emisyonlarını azaltıyor” ifadelerini kullandı.

Ekibe göre, yeni kaplamaya sahip bir uçak, bir yaz gününde soğutma için klimasını çok fazla çalıştırmak zorunda kalmayacak ve bu da büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanmasına imkan tanıyacak.

