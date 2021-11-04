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  4. Dünyanın en büyüğü olacak! Bu mahallede "normal" ev yok, 3D ev var

Dünyanın en büyüğü olacak! Bu mahallede "normal" ev yok, 3D ev var

04.11.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Texas eyaletinde dünyanın en büyük 3 boyutlu evlerden oluşan mahallesi inşa edilecek. Proje kapsamında 100 adet tek katlı ev inşa edilmesi planlanıyor.

Dünyanın en büyüğü olacak! Bu mahallede "normal" ev yok, 3D ev var

Gelişen teknoloji inşaat sektöründe çığır açacak projelerin ortaya konmasına imkan sağlıyor. Dünyanın birçok noktasında artık 3 boyutlu yazıcı (3D-printer) teknolojisi ile evler inşa ediliyor. ABD’de inşaat şirketleri Lennar ve ICON oluşturdukları ortak bir projeyle tamamı 3D evlerden oluşacak yeni nesil bir mahalle inşa edecek. Texas eyaletinin Austin kentinde yapılacak proje dünyanın en büyük 3D evlerden oluşan mahallesi olmaya hazırlanıyor.

3D mahalle

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3D EVLERİN İNŞAATI 1 HAFTADA BİTECEK

Gelecek yıl temeli atılması planlanan projede kapsamında gelişmiş robotik yapı sistemi ile betondan 100 adet tek katlı ev inşa edilmesi planlanıyor. 3D teknolojisi ile proje alanında oluşturulacak her bir evin inşası ise yaklaşık 1 hafta sürecek.

3D mahalle-2

Evler ICON firması tarafından geliştirilen 5 adet Vulcan adlı makine tarafından inşa edilecek. Firma daha önce yaptığı açıklamada, bu makine ile yaklaşık 300 metre kare genişliğindeki evler yapılabileceğini belirtmişti.

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(İHA)

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