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Dünyanın en büyüğü olacak! Eyfel Kulesi'nden bile daha uzun

22.02.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü gemi turizmi şirketi Royal Caribbean International'a ait dünyanın en büyük yolcu gemisi "Wonder of the Seas" suya inmeye hazırlanıyor. Eyfel Kulesi'nden bile daha uzun olan gemide 18 güverte bulunuyor. Öte yandan devasa yolcu gemisi, 6 bin 988 yolcu ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyüğü olacak! Eyfel Kulesi'nden bile daha uzun

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan "Wonder of the Seas", suya inmek için gün sayıyor. Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilen 362 metre uzunluğa sahip devasa gemi, 4 Mart tarihinde ilk seferine çıkacak.

NTV'de yer verilen habere göre, geminin ilk yolculuğu, ABD'nin Florida eyaletinden Karayipler'e olacak.

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EYFEL KULESİ'NDEN DAHA UZUN

Eyfel Kulesi’nden daha uzun olan 18 güverteli yolcu gemisi, Fransa'nın Saint-Nazaire kentindeki Chantiers de l'Atlantique tersanesinde inşa edilirken, 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasitesiyle dünyanın en büyük gemisi haline geldi.

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İLK ROTA BELLİ OLDU

Geminin, Mayıs ayında Barcelona ve Roma'dan Batı Akdeniz turları başlamadan önce, Mart ayında Fort Lauderdale, Florida'dan Karayipler'e beş ila yedi gecelik yolculuklar yapmaya başlayacağı vurgulandı.

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Wonder of the Seas, biri 20 binden fazla çiçek içeren sekiz mahalleden oluşurken ve gemideki özellikler arasında denizdeki en yüksek kaydırağının yanı sıra 10 katlı yüksek bir çelik halat ve havuz başı büyük bir sinema ekranı bulunuyor.

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KORONAVİRÜS NEDENİYLE SEKTEYE UĞRADI

Geminin başlangıçta 2021'de teslim edilmesi planlanıyordu, ancak bu, küresel pandeminin neden olduğu gecikmeler nedeniyle ertelenirken, kruvaziyer endüstrisi, Covid-19'un bir sonucu olarak son iki yılda sürekli aksamalarla karşı karşıya kaldı.

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