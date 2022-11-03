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Dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği 3 ton bisküviden yapılıyor

03.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman Tanıtım ve Turizm Derneği (KARTAP), yaklaşık 3 tona yakın bisküvi kullanarak dünyanın en büyük buğday başağı mozaiğini yapmak için çalışmalara başladı.

Dünyanın en büyük buğday başağı mozaiği 3 ton bisküviden yapılıyor

Dernek, Karaman’ın ve bisküvinin tanıtımını yapmak için ‘Buğdayın Hikayesi’ isimli proje geliştirdi. Proje çerçevesinde yaklaşık 20 kişilik ekiple Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Taha Akgül Spor Salonu’ndaki zemine buğday başağı motifi çizmek için çalışmalara başladı. 7 gün sürecek çalışmanın ardından tamamlanan dünyanın en büyük mozaik bisküvisi 10 Kasım’da düzenlenecek tören ile vatandaşların beğenisine sunulacak.

Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Duru, derneğin Karaman’ın tanıtımına katkıda bulunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Dünyanın en büyük buğday başağını mozaik olarak bisküviden yapmak için proje yaptıklarını bu projeye de ’Buğdayın Hikayesi’ ismini verdiklerini dile getiren Duru, “Bu projemizin ismi buğdayın hikayesi. Buğdayın Hikayesi Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden olan Canhasan Höyüklerindeki buğdaydan başlayan bir hikaye. Günümüze kadar gelmiş ve bu proje çerçevesinde dünyanın en büyük mozaik bisküvisini 10 Kasım’da burada yapacağız. En önemli projemiz bu” dedi.

"AMACIMIZ KARAMAN’I VE BİSKÜVİYİ TANITMAK"

Bugüne kadar dünyanın en büyük bisküvisi mozaikleme suretiyle Japonya’ya da yapıldığını belirten Duru, “Japonya’da yapılan mozaikleme 300 metre kare olarak kayıtlara geçmiş. Bizim buradaki çalışmalarımız 800 metre kare üzerine. Yaklaşık 300 bin adet pötibör bisküviden yapılacak. 7 gün sürecek bir çalışma olacak.

Çalışmalarımıza başladık. 10 Kasım’da tamamlamış olacağız. Çalışma çerçevesinde 3 tona yakın bisküvi kullanılacak” diye konuştu.
Amaçlarının Karaman’ı ve bisküviyi tanıtmak olduğunu aktaran Duru, “Karaman bisküvi sektöründe dünyanın üssü diyebileceğimiz derecede ve iddia edebileceğimiz derecede yoğunluğa sahiptir. İhracatıyla istihdamıyla Karaman her şekilde Türkiye’de üretilen bisküvinin de yüzde 80’ine yakınıyla üretmesiyle bu sektörde Karaman’da ilk gelmektedir. Karaman ve bisküvi yeteri kadar dünyada tanınıyor mu? Tanınmıyor. Bisküvi Karamanla ilişkilendirilmiyor. Bu ilişkiyi kurabilmek, bu dikkati çekebilmek için böyle bir etkinlik yaptık” diye konuştu.

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