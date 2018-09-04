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Dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi

04.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentine dikilen 182 metre boyundaki dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi.

Dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Ahmedabad kentine dikilen 182 metre boyundaki dünyanın en büyük heykeli tamamlanma aşamasına geldi.

Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesi kahramanlarından Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli tamamlandığında New York'taki Özgürlük heykelinden yaklaşık iki kat daha uzun olacak.

Yapımı beş yıldır devam eden heykelin açılışının 31 Ekim'e yetiştirilmesi için 2500 kişi çalışıyor. 430 milyon dolara mal olacak heykelin inşaatı için Çin'den yüzlerce işçi getirildi.

Şu an dünyanın en büyük heykeli, 128 metre uzunluğuna sahip Çin'deki Buda İlkbahar Tapınağı. Heykelin altında bir Budist tapınağı yer alıyor.

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'HİNDİSTAN'IN DEMİR ADAMI'

Başbakan Narendra Modi'nin Hindistan'ın birliğini simgelemesi için yaptırdığı bronz kaplı heykelin çok sayıda turist çekmesi bekleniyor.

Hindistan'ın Demir Adamı olarak bilinen Patel, 1947'deki bağımsızlıktan sonra başbakan yardımcısıydı. Birbirleriyle savaşan eyaletleri barıştırarak, Hindistan devletinin parçası olmalarında büyük çaba harcadı.

Birçok Hindu milliyetçisi Patel'in Hindistan siyasetine hakim olan Nehru hanedanının gölgesinde kaldığını ve hakettiği değeri bulamadığını söylüyor.

Modi, 2013'teki seçim kampanyası sırasında "Her Hindistanlı Patel'in ilk başbakan olmamasından üzüntü duyuyor" demişti.

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Hindistan heykel Gujarat 182 metre dünyanın en büyük heykeli

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