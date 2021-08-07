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Dünyanın en büyük penisine sahip! ''Bazı insanların gözünde pislik gibiyim''

07.08.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia eden adam, bunun avantajlı yanlarının olduğunu ancak bu durumun dezavantajlarının da olduğunu dile getirdi. Penisinin erekte olduğunda 34 santimetre olduğunu öne süren ABD'li adam, ''Bu nedenle bazı insanların gözünde pislik gibi görünüyorum'' dedi.

Dünyanın en büyük penisine sahip! ''Bazı insanların gözünde pislik gibiyim''

Jonah Falcon adındaki ABD'li dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu ve kendini sürekli olarak başkalarına kanıtlamak zorunda olmadığını söyleyerek bunun avantajlı bir durum olduğunu iddia ediyor. Ancak ona göre bunun bazı dezavantajları da var.

''BAZI İNSANLARIN GÖZÜNDE PİSLİK GİBİYİM''

Jonah, penisinin büyük olmasının bazı insanlarda olumsuz duygular barındırdığını söylüyor ve ekliyor: Her nedense cinsel organımın büyük olması kötü bir insan ya da porno yıldızı olmamı gerektiriyor. Bazı insanların gözünde pislik olarak görünüyorum. İnsanlar beni durdurup ölçmemi istiyor. Bunu binlerce kez yaptım ve usandım. Dışarı çıktığımda bol pantolon giymek zorundayım ama yine de fark ediyor.

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''MUTLU DEĞİLİM''

Penisinin erekte haldeyken 34 santimetreye ulaştığını söyleyen Jonah, bunu ilk olarak 10 yaşındayken fark ettiğini söylüyor. Jonah, 10 yaşındayken penisinin 20 santimetre olduğunu iddia ediyor. Ancak genç adam bu durumdan çok da mutlu olmadığını dile getiriyor.

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