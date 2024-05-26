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    4. Dünyanın en büyük yanaklı modeli Anastasia Pokreshchuk'un estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi

    Dünyanın en büyük yanaklı modeli Anastasia Pokreshchuk'un estetiksiz hali görenleri şaşkına çevirdi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.05.2024 10:18
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    36 yaşındaki Anastasia Pokreshchuk 'dünyanın en büyük yanaklarına' sahip olduğunu iddia ediyor. Devasa elmacık kemikleriyle bakanın bir daha baktığı Ukraynalı modelin estetiksiz fotoğraflarını gören şaşkına döndü.

    Anastasia Pokreshchuk, yüzündeki olağanüstü değişimi Instagram hesabında sergileyerek fenomen haline geldi. Ameliyat öncesi halini ortaya çıkaran kadının estetiksiz hali şoke etti.

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    Anastasia yıllar içinde dolgu ve kozmetik işlemlere küçük bir servet harcadı . On yıl kadar kısa bir süre önce tanınmaz haldeydi ve takipçileri onun radikal değişimi karşısında şaşkına dönmüştü.

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    Etkileyici isim kısa süre önce öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaşarak, "Ben de böyleydim." şeklinde yazdı. Sürekli büyüyen yanaklarının yanı sıra, göğüslerine de silikon yaptırdığı da fark ediliyor.

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    Instagram'da 'justqueen88' kullanıcı adıyla yer alan modelin sıra dışı değişimine takipçilerinden yorum yağıyor. Devada yanaklı kadına takipçilerinden, "Her şeyiyle çok güzel.", "Artık kendinle uyum içindesin. Hayatta öyle bir hava var ki senden.", "Eski halini daha çok beğendim, güzel.", "Vay canına, önceden çok formda ve güçlü görünüyordun." şeklinde yorumlar geliyor.

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