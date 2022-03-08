HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas ilk seferine çıktı! Titanic'ten 5 kat daha ağır

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas ilk seferine çıktı! Titanic'ten 5 kat daha ağır

08.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük yolcu gemisi olan Wonder of the Seas ilk seferine çıktı. Titanic’ten 5 kat daha ağır olan 236 bin 857 tonluk dev gemi, 362 metre uzunluğunda ve 64 metre genişliğinde. 6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasiteli dev gemide 19 yüzme havuzu, 20 restoran ve 11 bar bulunuyor.

Dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas ilk seferine çıktı! Titanic'ten 5 kat daha ağır

Yapımına 2019 yılında başlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi Wonder of the Seas, geçtiğimiz Cuma günü Florida’dan Karayipler’e gitmek üzere ilk yolculuğuna çıktı. Dünyaca ünlü Titanic’ten 5 kat daha ağır olan 236 bin 857 tonluk dev gemi lüks otelleri aratmayan özellikleri ile dikkat çekiyor.

70795d3a-ffa1-4d49-a992-7fb29675544a

6 bin 988 misafir ve 2 bin 300 mürettebat kapasiteli dev geminin kendi Central Park’ı, buz pateni pisti, kumarhanesi, 19 yüzme havuzu, 20 restoranı ve 11 barının bulunduğu açıklanırken, yüzen otelin 362 metre uzunluğunda ve 64 metre genişliğinde olduğu belirtildi.

c5b93d84-e174-4d99-bbd2-44d42f12d95a

20 binden fazla çiçekle süslenen sekiz ayrı bölmeden meydana gelen geminin, Mayıs ayında Barcelona ve Roma’dan Batı Akdeniz turlarına başlamadan önce, Mart ayı süresince Fort Lauderdale, Florida’dan Karayipler’e beş ila yedi gecelik tatil deneyimleri sunacağı açıklandı.

c84742f8-1b7d-48b2-b622-805285e633a4

COVİD-19 NEDENİYLE GECİKTİ

Yapımına 2019 yılında başlanan dev geminin ilk etapta 2021’de faaliyetlerine başlaması planlanmış, ancak yapım süreci Covid-19 salgını nedeniyle teknik aksamalara uğramıştı. Daha önce Çin’den denize indirileceği belirtilen geminin rotası da değiştirilerek Florida’dan indirilmişti.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çin'de bulundu! Tam 30 milyon yıllıkÇin'de bulundu! Tam 30 milyon yıllık
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecekErdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu! Putin ayçiçek yağı için talimat verecek
Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'Gassaldan cenazeyle skandal paylaşım! 'Görevimizin başındayız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Erdoğan imzaladı, yağlı tohumlu bitkiler için hibe desteği!

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Madalyalı Rus general Vitali Gerasimov öldürüldü

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Son yapılan seçim anketleri dikkat çekti! AK Parti’nin oy oranı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Ebru Şallı'nın oğlu Beren 18 yaşına girdi! Kaslı vücudu hayran bıraktı

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Rusya'dan Ukraynalı sivillere 'ahlaksız' teklif! Seçenek sunmadılar

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Hızla yayılıyor! Nasıl ortaya çıktı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.