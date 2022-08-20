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  4. Dünyanın en güvenlisi olacak! Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor

Dünyanın en güvenlisi olacak! Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor

20.08.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yerli ve milli pasaportların 25 Ağustos'ta üretimine başlanacağını bildirdi. Yerli ve milli pasaportların, holografik şerit, hayalet resim, metamorfik desen gibi özelliklerle dünyanın en güvenli pasaportu olacağı açıklandı. Ayrıca Türkiye'de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü de ifade edildi.

Dünyanın en güvenlisi olacak! Yerli ve milli pasaportun üretimi 25 Ağustos'ta başlıyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla şubatta çalışmalarına başlanan yerli ve milli pasaportta sona gelindiği belirtildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek, "Yerli ve milli pasaportumuzun 25 Ağustos itibarıyla üretimine başlanacaktır. Yerli ve milli olmasının yanında holografik şerit, hayalet resim, harflerle oluşturulan portre fotoğraf, metamorfik desen gibi birçok özellikle de dünyanın en güvenli pasaportu olma özelliğine sahip olacaktır." bilgisi verildi.

Pandemi kısıtlamaları sonrasında oluşan uluslararası seyahat ihtiyaçları sonucunda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pasaport talebinde olağanüstü artış görüldüğü belirtilen paylaşımda, şunlar ifade edildi:

"Küresel ölçekli tedarik zincirinin bozulması nedeniyle pasaport üretiminde kullanılan çip ve diğer malzemelerin temininde tüm dünyada sorunlar yaşanmaktadır. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD, Fransa, Avustralya, İngiltere, İsrail, Norveç ve Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere pasaport temininde sorunlar yaşandığı ve buna bağlı olarak pasaport randevusu ve pasaport teslim sürelerinin uzadığı, bazı ülkelerde bu sürenin altı ayı geçtiği görülmüştür."

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7 AYDA 1 MİLYON 360 BİN PASAPORT DÜZENLENDİ

Dünyada yaşanan bu krize rağmen umumi (bordo) pasaport taleplerinin 30, hususi (yeşil) pasaport taleplerinin de en fazla 60 gün içinde karşılandığının belirtildiği paylaşımda, "Acil pasaport talepleri ise vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ivedilikle karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla 889 bin 855, 2022 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla da yüzde 65 artışla 1 milyon 360 bin 653 pasaport düzenlenmiştir. Ancak bu yıl içinde pasaport alan kişilerden yüzde 58'inin yurt dışına çıkış yapmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

HUSUSİ PASAPORTLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILDI

Paylaşımda, hususi pasaportların (yeşil) kullanım süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarıldığı belirtilerek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bugün itibarıyla 76 milyon 842 bin kimlik kartı, 8 milyon 811 pasaport, 17 milyon 343 bin sürücü belgesi, 41 bin özel güvenlik kimlik kartı ve 30 bin fahri trafik müfettiş kartı basılarak ülkemizin en uzak noktasındaki vatandaşımıza en geç 3 gün içinde teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.

HARÇ BEDELLERİNE YÖNELİK HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Pasaport, ruhsat ve diğer değerli kağıtların harç miktarlarını belirleme yetkisinin Hazine ve Maliye Bakanlığına ait olduğuna işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yılbaşında belirlenecek olan pasaport harçlarını, 4 ay öncesinden Halk TV ve Karar gibi yayın organlarınca fahiş tahminlerde bulunarak manipülasyon yapılmak ve vatandaşlarımızı gereksiz yere paniğe sevk ederek başvurularda yoğunluk oluşturulmak istenmektedir. Manipülatif amaçlı bu tür ciddiyetten ve toplumsal sorumluluktan uzak haberlere itibar edilmemelidir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
pasaport üretim yerli
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