Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?

Ookla isimli bir araştırma platformu, “dünyanın en hızlı mobil interneti” adını verdiği bir çalışma yaptı. Bu listede en hızlı internete sahip ilk 10 operatör açıklandı ve tam bu sırada gözler Türkiye’den bir şirketin olup olmadığına baktı. Yapılan çalışmada; internet hızından kalitesine kadar birçok faktör değerlendirildi. Bu sayede kapsamlı bir araştırma ortaya koyulmuş oldu.

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Etisalat 115,89 Mbps ortalama indirme hızı ile birinci sırada yer aldı. Listede 10 şirket yer aldığı için “Turkcell, Vodafone veya Turk Telekom” gibi firmalardan birisinin de yer alıp almadığını da inceledik. Ne yazık ki sonuç beklendiği gibi olmadı. Türkiye’den hiçbir operatör bu listeye giremedi.

Ookla Speedtest verileri değerlendirildiğinde, 2019 ve 2020 yılına ait hız verileri de görülebiliyor. Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan Etisalat neredeyse her yıl birinci oldu. Bu ülke, maddi açıdan üst seviyede ancak konunun bununla pek alakası olmayabilir.

Hırvatistan merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan “Hrvatski Telekom” isimli bir şirket en hızlı mobil internet sunan ilk 10 firmadan birisi oldu. Hırvatistan maddi açıdan çok iyi değil. Ancak buna rağmen 67,97 puan alarak ilk 10 içerisine yerleşti. Sıralamada ikinci en hızlı operatör Güney Koreli SK Telecom oldu ve onlar da 89 puan almayı başardı.

Katarlı “Ooredoo” isimli bir şirket ise üçüncü sırada yer aldı. Sizce Türkiye’den bir operatör şirketi neden bu listede yer alamadı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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