HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?

Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Dünyanın en hızlı mobil interneti araştırmasında, ilginç bir tablo bizleri karşıladı.

Dünyanın en hızlı mobil interneti kimde?

Ookla isimli bir araştırma platformu, “dünyanın en hızlı mobil interneti” adını verdiği bir çalışma yaptı. Bu listede en hızlı internete sahip ilk 10 operatör açıklandı ve tam bu sırada gözler Türkiye’den bir şirketin olup olmadığına baktı. Yapılan çalışmada; internet hızından kalitesine kadar birçok faktör değerlendirildi. Bu sayede kapsamlı bir araştırma ortaya koyulmuş oldu.

LİDER BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN ÇIKTI

Etisalat 115,89 Mbps ortalama indirme hızı ile birinci sırada yer aldı. Listede 10 şirket yer aldığı için “Turkcell, Vodafone veya Turk Telekom” gibi firmalardan birisinin de yer alıp almadığını da inceledik. Ne yazık ki sonuç beklendiği gibi olmadı. Türkiye’den hiçbir operatör bu listeye giremedi.

Ookla Speedtest verileri değerlendirildiğinde, 2019 ve 2020 yılına ait hız verileri de görülebiliyor. Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulan Etisalat neredeyse her yıl birinci oldu. Bu ülke, maddi açıdan üst seviyede ancak konunun bununla pek alakası olmayabilir.

Hırvatistan merkezli bir telekomünikasyon şirketi olan “Hrvatski Telekom” isimli bir şirket en hızlı mobil internet sunan ilk 10 firmadan birisi oldu. Hırvatistan maddi açıdan çok iyi değil. Ancak buna rağmen 67,97 puan alarak ilk 10 içerisine yerleşti. Sıralamada ikinci en hızlı operatör Güney Koreli SK Telecom oldu ve onlar da 89 puan almayı başardı.

Katarlı “Ooredoo” isimli bir şirket ise üçüncü sırada yer aldı. Sizce Türkiye’den bir operatör şirketi neden bu listede yer alamadı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Realme C15 Snapdragon işlemci ile gelebilir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Bir klavyeli akıllı telefon daha görücüye çıktı!Bir klavyeli akıllı telefon daha görücüye çıktı!
Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti Komaya giren kadın uyandığında hayatının 20 yılı silinmişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
iPhone 12 Türkiye fiyatı bir kez daha ortaya çıktı!
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu
Meizu 17 MEMC güncellemesine kavuştu
Pro1-X fiziksel klavyeli akıllı telefon duyuruldu
Bir klavyeli akıllı telefon daha görücüye çıktı!
Google Pay App Store'a geri döndü
Sürpriz bir şekilde kaldırılmıştı! Geri döndü
Google arama motoru konusunda rakiplerini geride bıraktı
Google arama motoru konusunda rakiplerini geride bıraktı
AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT ve RX 6800 tanıtıldı!
AMD'den Nvidia'ya Radeon RX 6000 cevabı! İşte özellikleri
Trump: Büyük teknoloji şirketleri, Biden'ın yolsuzluklarını gizlemeye çalışıyor
Trump bu kez büyük teknoloji firmalarını suçladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.