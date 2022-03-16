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Dünyanın en ilginç 'üçlüsü' olabilirler! Zelenskiy'e birebir benzeyen Umid Isabaev, savaştan onların yardımıyla kaçtı

16.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Ukrayna'daki siviller ülkeden kaçmaya devam ediyor. Açıklanan son raporlara göre Ukraynalı sığınmacıların sayısı 3 milyonu aştı. Ukraynalıların savaştan kaçışı sürerken, belki de en ilginç hikaye Umid Isabaev'e ait. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'e benzerliğiyle bilinen Isabaev'e kaçması için Kim Jong-un ve Putin'e benzeyen iki isim yardım etti.

Dünyanın en ilginç 'üçlüsü' olabilirler! Zelenskiy'e birebir benzeyen Umid Isabaev, savaştan onların yardımıyla kaçtı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e benzerliğiyle bilinen ve başkent Kiev'de yaşayan Umid Isabaev, savaşın başlamasıyla bir anda kendini, güvenliğinden endişe ederken ve bir çıkış yolu ararken buldu.

MYNET/DIŞ HABER

HOWARD X, YARDIM İÇİN KOLLARI SIVADI

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un benzeri olarak ün salan Howard X ise Isabaev'in içinde bulunduğu kötü duruma kayıtsız kalmadı ve onu ülkeden çıkarmak için harekete geçti.

SOBALA İLE TEMESA GEÇTİ

Putin'e benzeyen Polonyalı bir adam olan Slawek Sobala ile temasa geçti ve Isabaev'in sınırı geçmesine yardım edip edemeyeceğini sordu.

Sobala, temaslarını kullanarak Isabaev için bir 'ülkeden çıkarma' ekibi kurdu. 12 Mart Cuma günü, yani savaş başladıktan iki hafta sonra, ikili Isabaev'in güvenli bir bölgeye geçmesini sağladı.

"RUSYA, ELE GEÇİRSEYDİ..."

Howard X, Daily Star'a verdiği demeçte, "Savaş başladığında Umid'i düşündüm çünkü Ukrayna'da yaşadığını biliyorum" dedi . "Onunla temasa geçtim ve ona 'buradan gitmen gerek' dedim, çünkü Rusya'nın bir Zelenskiy dublörünü ele geçirmesi halinde ne olacağını kim bilebilir ki?"

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SINIRDAKİ GÖREVLİLER GÖRÜNCE...

Isabaev'in sınıra gelirken ilk başta gözaltına alındığını daha sonra geçişine izin verildiğini söyleyen Howard X, "Sınır görevlileri onun Zelenskiy'ye ne kadar benzediğini anlayınca güldüler." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Putin'e benzerliğiyle dünya basınında haberlere konu olan Sobala'nın Isabaev'i Polonya'nın Wroclaw kentine götürdüğü öğrenilirken, ikilinin bira içerken çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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