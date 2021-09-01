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'Dünyanın en küçük bebeği' 13 aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu

01.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Singapur'da 212 gramlık ağırlığı ve 24 cm uzunluğu ile dünyanın en küçük bebeği olarak doğan Kwek Yu Xuan, 13 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu.

'Dünyanın en küçük bebeği' 13 aylık tedavinin ardından hastaneden taburcu oldu

Singapur'da 212 gramlık ağırlığı ve 24 cm uzunluğu ile dünyanın en küçük bebeği olarak doğan Kwek Yu Xuan, 13 aylık yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bebeğin annesine preeklampsi hastalığı (hayati organlara zarar verebilecek ve hem anne hem de bebek için ölümcül olabilen tehlikeli derecede yüksek tansiyon) teşhisi konmasının ardından, normalde planlanandan dört ay önce acil sezaryen ile doğum gerçekleşti.

Gebeliğin 25'inci haftasında dünyaya gelen Yu Xuan, şimdi 6,3 kilogram ağırlığında.

Singapour Ulusal Üniversite Hastanesi'nin (NUH) aktardığına göre bebeğin doğduğunda hayatta kalma şansı "oldukça sınırlıydı".

Hastaneden yapılan açıklamada, "Kwek Yu Xuan, tüm olumsuzluklara rağmen azmi ve büyümesiyle çevresindeki insanlara ilham verdi. Bu da onu olağanüstü bir 'Covid-19 bebeği' ve bir umut ışığı haline getiriyor" dedi.

Hastanede kaldığı süre boyunca, Yu Xuan birçok farklı tedavi gördü. Hayatta kalabilmek adına farklı türde makinelere bağlandı.

Doktorlar, sağlığının ve gelişiminin hastanedeki bakımı altında iyi ilerlediğini ve şu anda taburcu edilebilecek kadar iyi olduğunu söylüyor.

Ancak Yu Xuan'ın hala kronik bir akciğer hastalığı var. Evinde nefes alması için yardıma ihtiyacı olacak.

Ancak doktorlar bebeğin zamanla iyileşmesinin beklendiğini ifade ediyor.

Anne Wong Mei Ling, yerel basına verdiği demeçte şu anda 4 yaşında olan ilk çocuğunun zamanında dünyaya geldiğini söyledi.

Yu Xuan'ın ailesi, hastanede geçirdikleri süre boyunca bebeklerinin bakım masrafları için yürüttükleri fon kampanyasında 270 bin dolar topladılar.

Iowa Üniversitesi'nin En Küçük Bebek Rekorları verilerine göre bir önceki rekor, ABD'de 2018 yılında 245 gr ağırlığında doğan bebeğe aitti.

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