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    4. “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! Ayak fetişine önlem alarak çıplak ayaklarını sansürledi! Hareketi olay yarattı

    “Dünyanın en seksi bilim insanı” olarak anılıyor! Ayak fetişine önlem alarak çıplak ayaklarını sansürledi! Hareketi olay yarattı

    28.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 26 yaşındaki Rosie Moore hem bir bilim insanı hem de bir model olarak sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Özellikle vahşi hayvanlarla çekilen fotoğraflarıyla gündem yaratan Moore, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı sansürlü paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

    'Dünyanın en ateşli bilim insanı" olarak anılan Roise Moore, yılanlar ve köpek balıkları da dahil olmak üzere hayvanlarla ilgili büyüleyici paylaşımlarıyla Instagram'da büyük bir takipçi kazandı. Fenomen isim son olarak ise Instagram hesabının hikaye bölümünde bir etkinliği duyurmak için yaptığı paylaşımında terlik giydiği için çıplak ayaklarını blurladı.

    "BEDAVA AYAK FOTOĞRAFI YOK"

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    Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Fuarı'nda Korumada Öncü Kadınlar konuşmasının panel konuğu olacağını açıklayan Moore, "Bedava ayak fotoğrafı yok" notunu ekledi. Fenomen ismin ayak fetişine önlem alarak çıplak ayaklarını sansürlemesi sosyal medyanın ilgisini çekti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Bilim insanı ayak fetiş

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