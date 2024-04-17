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Dünyanın en sert yasağı hayata geçti! O grup hayatları boyunca sigara alamayacak

17.04.2024 10:51
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İngiltere'de 'dünyanın en sert sigara yasaklarından' biri olan yasa onaylandı. Yasaya göre artık 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlar hayatları boyunca sigara satın alamayacak.

Dünyanın en sert yasağı hayata geçti! O grup hayatları boyunca sigara alamayacak

İngiltere'de hükümet 'sigarasız jenerasyon' yaratma girişimi çerçevesinde çok sert bir sigara yasağı getirdi. Böylelikle bu yıl 15 yaşına girenler, hayatları boyunca sigara alamayacak.

TARTIŞMA YARATAN KARAR

Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Yasa iktidardaki Muhafazakar Parti içinde tartışma yaratmıştı. BBC’ye konuşan bazı Muhafazakar Partili vekiller, yasayı desteklemeyeceklerini söylemişti.

Eski Başbakan Boris Johnson, yasa için “delice” ifadesini kullandı. Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın “özgürlük” karşıtı olduğunu savundu.

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YILDA 80 BİN KİŞİ ÖLÜYOR

Tütün kullanımı, İngiltere’de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme denk geliyor.

Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu. Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz” dedi.

Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İngiltere sigara yasak
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