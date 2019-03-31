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Dünyanın "en uzun genç kızı" oyunu kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 213 santimetrelik boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rumeysa Gelgi, oyunu kullandı - Rumeysa Gelgi: - "Yeni seçilecek belediye başkanımızın özellikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan insanlar için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum"

Karabük'te yaşayan ve 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Ailesiyle Safranbolu ilçesindeki Emek Mahallesi'nde bulunan Altın Safran İlkokulu'na gelen Gelgi, oy verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, dördüncü kez oy kullandığını söyledi.

Yeni seçilecek başkandan talepleri olduğunu belirten Gelgi, "Yeni seçilecek belediye başkanımızın özelikle engelliler için, benim gibi fiziksel kısıtlılığı bulunan insanlar için daha fazla faaliyet alanı oluşturmasını ve bu konuya yönelik çalışmalar yapmasını istiyorum." diye konuştu.

Oy kullanmasının büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Gelgi, "Ben sürekli evden çıkan biriyim. O uygulamayı (seyyar sandık) herhalde evden çıkma imkanı bulunmayan daha ağır engeli olan vatandaşlarımız kullanıyordur diye düşünüyorum. 4 yıldır buraya gelmekten mutluyum." dedi.

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