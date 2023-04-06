Dünyanın en yüksek kuleleri arasında... Dehşete düşüren anlar böyle görüntülendi! Gökyüzü aydınlandı

Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto’da içerisinde restoranların da bulunduğu ünlü CN Kulesi’ne yıldırım düştü. 553 metre yüksekliğindeki dev kuleye yıldırım isabet ettiği anlar, amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle gökyüzü aydınlandı. Şiddetli fırtına nedeniyle Quebec ve Ontario’da binlerce kişinin elektriksiz kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Kanada'nın meteoroloji servisi şiddetli fırtına konusunda uyarıda bulunmuş, hızı saatte 90 kilometreye varan kuvvetli rüzgar, masa tenisi topu büyüklüğünde dolu ve yıldırım görülebileceğini belirtmişti. (İHA)

