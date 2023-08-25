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Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Argiope lobata, Gümüşhane'den sonra Malatya'da da görüldü

25.08.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan argiope lobata örümcek Gümüşhane'nin ardından Malatya’nın Arapgir ilçesinde de görüldü. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümceğin Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı buluyor.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden! Argiope lobata, Gümüşhane'den sonra Malatya'da da görüldü

Malatya'nın Arapgir ilçesine bağlı Sinikli Mahallesi’nde doğa yürüyüşü yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Hüseyin Meydan gezisi sırasında tesadüfen dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan argiope lobata türü örümcekle karşılaştı.

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Örümceğin fotoğrafını çekerek internette araştırma yapan Meydan, üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken argiope lobata türü örümceğin, taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceğini, ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı, ölümcül zehrinin nörodejeneratif hastalığının tedavisinde kullanıldığı bilgisine ulaştı.

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"BENİM İÇİN GÜZEL BİR DENEYİM OLDU"

Türkiye'de iki türü olduğu bilinen dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa’da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydeden Meydan, "Doğa fotoğrafçılığıyla uğraşmaktayım. Tatil için Malatya Arapgir Sinikli köyünde fotoğraf çekmeye çıktığım sırada tesadüfen denk geldiğim ve fotoğrafını çektiğim örümceğin internette argiope lobata denilen zehirli örümcek türü olduğunu öğrendim. Ender görülen bir türle karşılaşmak benim için güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

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GÜMÜŞHANE'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

"Argiope lobata" türü örümcek geçtiğimiz gün Gümüşhane’de de görülmüştü.

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Merkeze bağlı ArzularKabaköy beldesinde daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşamıştı. (İHA)

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Gümüşhane Malatya örümcek

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