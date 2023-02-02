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Dünyanın en zehirlilerinden! Türkiye'de yasak olmasına rağmen internetten tarantula satıyorlar

02.02.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki en zehirli örümcek türleri arasında yer alan ve ana vatanı Avustralya ile Amazon ormanları olan tarantulalar, Türkiye'de yasak olmasına internet ortamında satışa sunuluyor. Yasa dışı yollarala ülkeye sokulan tarantulalar, tanesi 2 bin 500 liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uygulanıyor. İşte detaylar...

Dünyanın en zehirlilerinden! Türkiye'de yasak olmasına rağmen internetten tarantula satıyorlar

Dünyada yaklaşık 900 türü bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen eklembacaklı grubuna giren tarantulalar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Lasiodora parahybana', 'Tliltocatl albopilosum' ve 'Pterinochilus Murinus' cinsi tarantulalar, tanesi 125 ile 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

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Tarantulaları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

"Türkiye'nin her yerine güvenli bir şekilde kargo yapabilirim. Ekstra yanında ufak yaşam alanı ve idare etmelik mikro un kurdu verilecektir. Lütfen gün içinde iletişime geçiniz', 'Toplu alımlarda indirim yapılır', 'Yem yemesinde hiçbir problemi yoktur. Elime almaya cesaret edemediğim için agresif mi, değil mi bilmiyorum. Teraryumdan kaçma gibi huyları yok. Çok güzel bir canlıdır. Renkleri yerindedir. Fiyata teraryumu da dahildir. Cinsiyetinden tam emin değilim ama yüzde 80 dişi', 'Dişi erkek murinus canlı yoğunluğundan dolayı satılıktır. Nakit olması önceliktir fakat mantıklı takas tekliflerine açığım. Rakamda pazarlık yoktur."

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26 BİN 390 LİRA CEZASI VAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde, hayvan başına 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti.

(DHA)

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