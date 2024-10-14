Dünyanın gözü ABD seçimlerinde! İki ayrı anket dikkat çekti: Trump ile Harris arasındaki fark kapandı

Dünya, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine odaklandı. Demokratların aday olarak gösterdiği mevcut ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildikten sonra, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris olmuştu.

ABD medyası Kamala Harris'in, eski ABD Başkanı Trump'ın önünde görürken, liberal medya tarafından yapılan 2 ayrı anket dikkatlerden kaçmadı.

HARRİS, TRUMP'IN 5 PUAN ÖNÜNDEYDİ

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anket sonuçlarını paylaştı. Günay'ın paylaştığı sonuçlara göre eylül ayında yapılan ankette yüzde 49 oy oranına sahip olan Harris, yüzde 44 oy oranı olan Trump'ın 5 puan önünde gözüktü.

SON ANKETTE RAKAMLAR BAŞ BAŞA

Ekim ayı içinde yapılan ankette ise dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı. Son anket sonuçlarına göre Harris yüzde 48 oy oranına sahip olurken, rakibi Trump'ın da oyları yüzde 48 olarak ölçüldü.

"TANINDIKÇA POPÜLARİTESİNİ YİTİRİYOR"

Liberal medyanın 2 ayrı anketine dikkat çeken Günay ise, "Harris tanındıkça popülaritesini yitiriyor" ifadelerini kullandı.