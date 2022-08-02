Dünyanın gözü Tayvan'da! Pelosi iner inmez bakın neyle karşılaştı

ABD-Çin arasındaki karşılıklı hamleler tüm dünyayı tedirgin etti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in tüm açıklamalarına rağmen ziyaretini iptal etmedi. Pelosi'nin uçağının iniş görüntüleri tüm dünyada canlı yayında aktarıldı.
Çin askeri tehditleri eşliğinde Tayvan'a inen Pelosi indiği dakikalarda destek gösterileriyle karşılandı. Tayvanlı bazı vatandaşlar, Nancy Pelosi'yi Ukrayna maskeleriyle karşıladı. Çin, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Rusya'nın tarafında yer alıyordu.
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