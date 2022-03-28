Dünyanın gözü yarın İstanbul'da olacak! Rusya ve Ukraynalı heyetler bir araya geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta gözler devam ettirilen müzakerelere çevrildi. Müzakerelerin İstanbul'da yapılacağının belirtilmesinden sonra peş peşe açıklamalar geldi.

GÖRÜŞMENİN GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

Müzakerelerin bir sonraki etabının Türkiye’de yapılması kararının ardından görüşmelerin gün ve saati de belli oldu. Ukrayna tarafının müzakereci heyetinde yer alan David Arakhamia Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Şu an için yoldayız. Lojistik sıkıntılardan dolayı varmamız geç saatleri bulacak. Rus heyeti de saat 21:00 sıralarında Türkiye’de olacak. Bundan dolayı yarın 10.00’da görüşmeleri başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

