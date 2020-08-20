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Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 14:26 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G Ni Fei eliyle tekrar karşımıza çıktı. ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, resmi Weibo hesabı üzerinden ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosunu paylaştı. ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu diğer markalara taş atan cinsten.

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosu yayınlandı!

ZTE Axon 20 5G ile dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip akıllı telefonunu üretmek için kollarını sıvadı. Önce ZTE Mobile Başkanı Ni Fei'nin Weibo'daki paylaşımlarında gözüken ZTE Axon 20 5G'nin, ZTE'nin resmi açıklamasıyla tanıtılacağı ve bir ön kamera çentiğine sahip olmayacağı kesinleşti. ZTE'nin en yetkili ismi ise paylaşımlarına ara vermedi, aksine ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosunu paylaşarak bizleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

ZTE AXON 20 5G'DEN İLK TANITIM VİDEOSU

Ni Fei, resmi Weibo hesabından dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım videosunu yayınladı. Yayınlanan videoda bir bukalemun ve telefona konmak isteyen çentik böcekleri yer aldı. Bukalemun çentik böceklerini yiyerek telefona konmalarını engelledi. Bu da ZTE'nin ekranında bir çentik bulunduran diğer markalara attığı bir taş olarak yorumlandı. Ni Fei'nin paylaştığı videoyu buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca telefonun yine Ni Fei tarafından paylaşılan en net fotoğrafını da aşağıda bulabilirsiniz.

ZTE Axon 20 5G

ZTE AXON 20 5G NE ZAMAN TANITILACAK?

ZTE Axon 20 5G'nin özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Ancak tahminler akıllı telefonda Snapdragon 765G işlemcisinin bulunacağını gösteriyor. Unutmadan hatırlatalım; ZTE Axon 20 5G, 1 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacak.

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