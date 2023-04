Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Sarayburnu'na demirledi! Gören telefonuna sarıldı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye’nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmişti. TCG Anadolu, bugün sabah saatlerinde Sarayburnu'na demirledi. Sarayburnu'na akın eden vatandaşların gemiye ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlar geminin ziyarete açılmasını beklemeden dışarıdan hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarayburnu Limanı’nda demirleyen devasa gemi, 17 Nisan tarihinde 13.00 ile 18.00 saatleri arasında, 18-23 Nisan 10.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

"EMEĞİ OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yoldan geçerken TGC Anadolu'yu görüp durduğunu söyleyen Murat Ayduru, "Motorla geçiyorduk görünce durduk. Tarihi ana tanıklık etmek istedik. Her zaman nasip olmaz. Ülkemiz için büyük bir başarı. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zaman görmek nasip olmaz" dedi. Emrah Duru ise, "Arkadaşımızla geçerken gördük ve geri döndük. Baya büyük gemi. Görür görmez anladık uçak gemi olduğunu. Büyük bir başarı. Yapanların eline sağlık. Şu an girişler yasak olduğu için dışarıdan bakıp fotoğraf çektirdik" dedi. (DHA)