Dünyanın ilk vajina müzesi Londra'da açılıyor! Amaç farkındalık yaratmak

Dünyada bir ilk olacak vajina müzesinin kurucusu Florence Schechter, anatomiden sağlığa, adetten menopoza, rahim kontrasepsiyonuna, cinselliğe kadar genital sistemlerimizin biliminin işlendiği bilim sergisi için çalıştıktıklarını ifade ediyor.

Vajina Müzesi ilk kez Mart 2017'de bir pop-up projesi olarak başlatıldı. Schechter artık kalıcı bir fiziksel alan olmasını umuyor. Avusturya'da şu anda sanal bir vajina müzesi bulunsa da, bu kadın cinsel organına adanmış ilk fiziksel müze olacak.

Konu hakkında konuşan Schechter, ''Vajina Müzesi çok önemli çünkü vücudun bu bölgesi çok damgalanmış, kadınlar smear testi için bile utanacak duruma gelmişler. Önceliğimiz, vücudumuzu çevreleyen tabu ile savaşmak ve açık ve dürüst bir konuşma yapabileceğimiz bir yer sağlamak.

Burada cinsel sağlık, kadın sağlığı hakkında konuşacak tıp uzmanlarımız da yer alacak. Vajina Müzesi ile, tüm insanlar vajinalar ve vulvalar hakkında utanç verici veya rahatsız edici bir şey olmadığını öğrenebilir sorunların çözülmesine yardımcı olabiliriz'' diyor.

Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekologlar Koleji Başkan Yardımcısı Dr. Alison Wright, müze, kadın sağlığını çevreleyen konuşmaları ilerletmek açısından “büyük bir kazanım” diye konuşuyor.





