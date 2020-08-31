Dünyanın kilitlendiği uçak iniş yaptı!

Uluslararası haber ajansları Ben-Gurion'dan birçok fotoğrafı dünyaya servis etti, Yahudi olan Jared Kushner ve yanındakiler gururla pozlar verdi.

Ben-Gurion Havalimanı'ndaki törende İsrail ve ABD bayrakları yan yanaydı. Uçağa binenler arasında ABD lideri Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat da vardı.

Dört yıldır ABD'nin tüm Ortadoğu politikalarının mimarı olan Kushner, İsrail-BAE anlaşmasının da arkasındaki isim.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilk ticari uçuş gerçekleşti. İsrail havayolu şirketi El Al'a ait uçaktaki en dikkat çekici isim, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner.

BAE, İsrail'le yaptığı anlaşma sonrası ABD'den F-35 savaş uçağı da almak istiyor. İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, anlaşmanın kamuoyuna açıklanmayan bir maddesiyle İsrail'in BAE'ye F-35 satışına itiraz etmeyeceğini öne sürmüştü.

Tanınma karşılığında İsrail de Batı Şeria'nın bazı bölümlerini ilhak etme planını geçici olarak askıya almıştı.

Uçaktaki heyetin Dubai'deki resmi ziyaretleri iki gün sürecek, havacılık, turizm, ticaret, sağlık, enerji ve güvenlik gibi alanlarda yeni anlaşmalar imzalanacak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında varılan skandal anlaşmayla, karşılıklı diplomatik misyonların açılması, uçuş, ticaret ve ikili ilişkilerin başlaması öngörülüyor.

Yaklaşık üç saat süren uçuşun ardından tarihi uçuş tamamlandı ve uçak Dubai'ye iniş yaptı. Reuters, Abu Dabi'de serilen kırmızı halıyı fotoğrafladı.

ABD lideri Donad Trump, 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla bugüne kadar İsrail'in istediği her şeyi verdi. Washington, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldı, Kudüs İsrail başkenti olarak tanındı. İşgal altındaki Golan Tepeleri için de yine benzer adım atıldı ve İsrail toprağı olarak tanındı.

Trump, İsrail ve BAE arasındaki skandal anlaşmayı 13 Ağustos'ta dünyaya ilan etti. BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

