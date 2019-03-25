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"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz orada oluruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 18:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz orada oluruz. O mazlumun hakkını savunuruz o mazlumla bir oluruz. Dünyanın herhangi bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa onun kılına zarar dokunursa neresi olursa olsun biz orada oluruz. Biz 2019 Türkiye'sinde bunu gerçekleştiren bir Türkiye'yiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz orada oluruz. O mazlumun hakkını savunuruz o mazlumla bir oluruz. Dünyanın herhangi bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa onun kılına zarar dokunursa neresi olursa olsun biz orada oluruz. Biz 2019 Türkiye'sinde bunu gerçekleştiren bir Türkiye'yiz." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Türkiye'nin 17 yıldır tarihinin en büyük büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını yaşadığını belirten Oktay, Türkiye’yi her alanda güçlendirmeden geleceğini güvence altına alamayacaklarını bildikleri için büyük bir kalkınma seferberliği başlattıklarını söyledi.

Oktay, devleti borçlardan kurtarıp, yatırımlar için özel sektörü sonuna kadar desteklediklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok sektörde ülkemizi üst sıralara taşıdık.
Aynı zamanda terörle tavizsiz bir şekilde mücadele ettik.Türkiye'ye biz çağ atlattık. Çağ atlamaya çalışıyoruz derken bunu lafta söylemiyoruz. Söylemle yapmıyoruz. Biz bunu eylemle gerçekleştiriyoruz. Söylediğimiz her şeyin arkasını doldurarak yapıyoruz. Biz şunu söylüyoruz, biz AK Parti söylerse yapar ve diyoruz ki durmak yok yola devam çünkü söylediğimiz ve söyleyeceğimiz sözlerimiz daha çok. Hem Türkiye'de çok hem Türkiye'nin geleceği ile çok hem de dünyada söyleyeceğimiz söz bitmedi, henüz çok sözler var söyleyeceğimiz."

"Sizler dik duruşunuzla yalnızca vatanımıza sahip çıkıp demokrasimizi yüceltmekle kalmadınız, Türkiye’nin kutlu yürüyüşüne, kalkınmasına ve büyümesine katkı sağladınız." diyen Oktay, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresinde bir mazlum varsa biz orada oluruz. O mazlumun hakkını savunuruz o mazlumla bir oluruz. Dünyanın herhangi bir noktasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa onun kılına zarar dokunursa neresi olursa olsun biz orada oluruz. Biz 2019 Türkiye'sinde bunu gerçekleştiren bir Türkiyeyiz."

AK Parti iktidarlarının Boğazlıyan'a yaptığı hizmetleri anlatan Oktay, AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Gökhan Coşar'a destek istedi.

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Boğazlıyan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat

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