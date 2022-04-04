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Dünyanın unuttuğu önemli konuya değindi! 'İnsanlar yaşanamaz bir dünyaya sürükleniyor'

04.04.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya son yıllarda çeşitli coğrafyalarda sık sık patlak veren kanlı çatışmalar ve koronavirüs salgınıyla meşgulken Birleşmiş Milletler'den ihmal edildiği düşünülen bir konuya ilişkin önemli açıklama geldi. Genel Sekreter Guterres, insanların yaşanamaz bir dünyaya sürüklendiğini ve bunun sorumlusunun "verilen boş vaatler" olduğunu ifade etti.

Dünyanın unuttuğu önemli konuya değindi! 'İnsanlar yaşanamaz bir dünyaya sürükleniyor'

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan iklim krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres iklim değişikliğiyle mücadele için mevcut politikalarla küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefinin karşılanamayacağı yönündeki raporun ardından, ''verilen boş vaatlerin insanları yaşanamaz bir dünyaya sürükleyen utanç dosyası olduğunu" söyledi.

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BM Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) son raporu, sera gazı emisyonlarının acil ve keskin şekilde düşürülmemesi durumunda küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırmanın mümkün olmayacağını ortaya koydu.

"KURGU YA DA ABARTI DEĞİL"

BM Genel Sekreteri Guterres, raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, hükümetlerin mevcut iklim politikalarına, ''boş vaatler insanlığı yaşanamaz bir dünyaya sürükleyen utanç dosyası'' ifadesiyle tepki gösterdi.

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İklim felaketine doğru hızla ilerlendiği uyarısı yapan Guterres, bunun ''kurgu ya da abartı'' olmadığını ve iklim krizinin bilimin ortaya koyduğu gibi mevcut enerji politikalarından kaynaklandığını belirtti.

Guterres, ''Bazı hükümet ve iş dünyası liderlerinin sözleri farklı, eylemleri farklı. Kısaca yalan söylüyorlar ve sonuçları felaket olacak.'' uyarısı yaptı.

Atmosfere en fazla sera gazı salan hükümetlerin ve şirketlerin iklim krizini görmezlikten gelmekle kalmayıp, yangına körükle gittiklerini belirten Guterres, ''Gezegenimizi fosil yakıtlara olan tarihi yatırımları ve çıkarları için boğuyorlar.'' ifadesini kullandı.

Mevcut iklim taahhütlerinin sera gazı emisyonlarında yüzde 14 artış anlamına geldiğini belirten Guterres, ''İklim aktivistleri bazen tehlikeli radikaller olarak tasvir ediliyor ama gerçekten tehlikeli radikaller, fosil yakıt üretimini artıran ülkeler.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Fosil yakıtlara yeni yatırımlar yapmanın ahlaki ve ekonomik bir çılgınlık olduğuna dikkati çeken Guterres, yenilenebilir enerjiye geçişin 3 kat hızlandırılması çağrısı yaptı.

Paris İklim Anlaşması kapsamında, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi için küresel karbon emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması, 2050'ye kadar ise sıfıra indirilmesi gerekiyor.

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