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Dünyaya bu kareler servis edildi! Putin'den dikkat çeken ziyaret

21.10.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik kapsamında orduya alınan askerlerin eğitimini denetledi. Komutanlardan bilgi alan Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı.

Dünyaya bu kareler servis edildi! Putin'den dikkat çeken ziyaret

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi askeri seferberlik ilan etmişti. Batı Askeri Bölgesi'nin Ryazan askeri eğitim sahasını ziyaret eden Putin, askerlere verilen eğitimleri yerinde inceleyerek, komutanlardan bilgi aldı. Ayrıca, Putin Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı.

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ASKERLERİN EĞİTİMİNİ İNCELEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de 300 bin kişinin askere alınmasını öngören kısmi seferberlik ilanın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Batı Askeri Bölgesi'nin Ryazan askeri eğitim sahasını ziyaret etti. Putin, askerlere verilen eğitimleri yerinde inceleyerek, komutanlardan bilgi aldı. Putin ayrıca, askerlere verilen kamuflaj, koruma ve botların kalitesini inceledi.

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KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Komutanlarla birlikte keskin nişancıların eğitildiği noktaya ilerleyen Putin, Sovyetler Birliği yapımı yarı otomatik uzun menzilli keskin nişancı tüfeği Kanas (Dragunov) ile atış yaptı.

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Öte yandan Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, şu ana kadar 222 bin yedek askerin orduya alındığını ve sürecin 2 hafta içinde tamamlanacağını ifade etmişti. Başkent Moskova’da ise, 17 Ekim’de seferberlik sürecinin sona erdiğini duyurulmuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin

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