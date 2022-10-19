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  4. SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Putin 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Putin 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

19.10.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan etti. Putin'in sıkı yönetim ilan ettiği bölgeler, yasa dışı bir şekilde Ukrayna'dan alınarak Rusya topraklarına katılmıştı.

SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Putin 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılar artmıştı. Özellikle Herson bölgesinde artan saldırılar sonrasında Rusya'nın atadığı Herson yöneticisi kentten sivillerin tahliye kararını vermişti.

4 BÖLGEDE SIKI YÖNETİM

Bu gelişmeler sonrasında Milli Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan etti.

Rusya o bölgeyi kendi topraklarını katmıştı! Ukrayna saldırı başlattı, siviller tahliye ediliyorRusya o bölgeyi kendi topraklarını katmıştı! Ukrayna saldırı başlattı, siviller tahliye ediliyor

Putin'in sıkı yönetim ilan ettiği bölgeler, yasa dışı bir şekilde Ukrayna'dan alınarak Rusya topraklarına katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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