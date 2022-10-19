SON DAKİKA | Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! Putin 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti

Son dakika: Rusya-Ukrayna arasında savaş devam ederken Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılar artmıştı. Özellikle Herson bölgesinde artan saldırılar sonrasında Rusya'nın atadığı Herson yöneticisi kentten sivillerin tahliye kararını vermişti.
Bu gelişmeler sonrasında Milli Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da sıkıyönetim ilan etti.
Putin'in sıkı yönetim ilan ettiği bölgeler, yasa dışı bir şekilde Ukrayna'dan alınarak Rusya topraklarına katılmıştı.
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