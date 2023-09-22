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Dünyaya örnek olduğumuz sıfır atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu

22.09.2023 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunarak her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu.

Dünyaya örnek olduğumuz sıfır atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu

22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete kararı ile kurulan Vakfın kurucuları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde projeyi yürüten Murat Kurum yer alıyor.

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum’un yanısıra Sıfır Atık Vakfı’nın kurucuları arasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz yer alıyor.

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Sıfır Atık Vakfı;

Çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması
Her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi
Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi
Atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması
Kaynakların verimli kullanımının sağlanması
Su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması
Arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki
Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için önem taşıyor.

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Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan, uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen, sınırları aşan Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar; 24,5 milyon ton kâğıt, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 10,2 milyon ton organik atık dönüştürüldü; 96 Milyar TL ekonomik kazanç elde edildi. 703 milyon kwh enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.

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Emine Erdoğan Sıfır atık

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