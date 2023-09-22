Dünyaya örnek olduğumuz sıfır atık çalışmaları kapsamında Sıfır Atık Vakfı kuruldu

22 Eylül 2023 Tarihli ve 32317 Sayılı Resmî Gazete kararı ile kurulan Vakfın kurucuları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde projeyi yürüten Murat Kurum yer alıyor.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurum’un yanısıra Sıfır Atık Vakfı’nın kurucuları arasında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Prof. Dr. Zekai Şen, Samed Ağırbaş, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Hilmi Türkmen, Av. Doç. Dr. Hüseyin Aydın, Vedat Demiröz yer alıyor.

Sıfır Atık Vakfı;

Çevre ve insan sağlığı ile tüm kaynakların korunması

Her türlü çevre kirliliğinin ve israfın önlenmesi

Çevre koruma bilincinin geliştirilmesi

Atık oluşumunun önlenmesi ve azaltılması

Kaynakların verimli kullanımının sağlanması

Su kaynaklarının verimli kullanımı, su kaynaklarının temizliğinin korunması

Arıtılmış atık suların yeniden kullanımının teşviki

Atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atığın oluşması durumunda kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması için önem taşıyor.

Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde başlatılan, uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülen, sınırları aşan Sıfır Atık projesi kapsamında bugüne kadar; 24,5 milyon ton kâğıt, 6,6 milyon ton plastik, 2,6 milyon ton cam, 10,2 milyon ton organik atık dönüştürüldü; 96 Milyar TL ekonomik kazanç elde edildi. 703 milyon kwh enerji tasarrufu, 711 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı. 433 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı.



